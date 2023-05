Cause

Come già detto, le cause dell'onicomicosi sono da ricercarsi in un'infezione sostenuta da funghi patogeni, in particolare, appartenenti ai gruppi dei dermatofiti, dei lieviti e delle muffe.

Tra i fattori che possono predisporre all'onicomicosi, si ricordano: indebolimento delle difese immunitarie dell'ospite, luoghi umidi, scarsa igiene, psoriasi, scarsità di traspirazione dei piedi, temperatura elevata associata a sudorazione e vasculopatie periferiche.