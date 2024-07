L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale. Si tratta di una condizione morbosa in cui vi è un eccesso di massa adiposa rispetto alla massa magra . In termini pratici, vengono considerati obesi i pazienti con indice di massa corporea uguale o superiore a 30 .

La presenza di obesità, inoltre, rappresenta un importante fattore di rischio per ipertensione , patologie cardiovascolari come infarto e ictus , diabete mellito di tipo 2 , alcune forme di tumori , ecc.

Farmaci contro l'obesità

Prima di descrivere quali principi attivi trovano impiego nella terapia farmacologica dell'obesità, è molto importante precisare fin da subito che non esiste un farmaco capace di curare l'obesità in assenza di un'adeguata correzione delle abitudini alimentari e di vita.

Il trattamento dell'obesità si prefigge, infatti, l'obiettivo di diminuire il peso corporeo e il primo passo da fare per raggiungerlo consiste proprio nel seguire una dieta adeguata e personalizzata e un regolare programma di attività fisica, che dovrà essere elaborato sulla base delle capacità di ciascun individuo.

In genere, il paziente obeso necessita di un team medico costituito da nutrizionisti, dietologi e specialisti dell'obesità, che lo indirizzino verso una dieta ipocalorica e bilanciata. Una perdita pari al 5-10% del proprio peso deve considerarsi già una grande conquista per il paziente obeso: una diminuzione ponderale simile permetterà al malato di migliorare il proprio quadro di salute generale.

In alcuni casi, i medici che seguono il paziente potrebbero ritenere utile il ricorso alla terapia farmacologica che, tuttavia, non deve essere considerata come un sostituto della dieta e dell'esercizio fisico di cui sopra; al contrario, deve associarsi alla correzione delle abitudini di vita.

In alcuni casi, previo consulto con il medico, è altresì possibile ricorrere al trattamento chirurgico (chirurgia bariatrica); trattamento che, tuttavia, dovrebbe essere effettuato solo se la correzione delle abitudini alimentari e comportamentali e il trattamento farmacologico hanno fallito nel trattare la patologia.

Orlistat

L'orlistat (Alli®, Beacita®, Xenical®) è un principio attivo capace di bloccare la digestione di circa il 30% dei grassi che vengono ingeriti durante un pasto. Nel dettaglio, esso agisce inibendo in maniera specifica e prolungata le lipasi gastrointestinali.

L'orlistat è disponibile in forma di capsule per uso orale all'interno delle quali può essere presente in concentrazioni variabili (60 mg oppure 120 mg). Per il trattamento dell'obesità, si raccomanda l'assunzione di una capsula contenente 120 mg di principio attivo appena prima, durante o fino ad un'ora dopo ogni pasto principale. La capsula deve essere deglutita intera con un bicchiere d'acqua. In qualsiasi caso, sarà il medico a fornire indicazioni più precise in merito allo schema posologico che il paziente dovrà seguire.

Liraglutide

La liraglutide (Saxenda®) è un principio attivo appartenente al gruppo degli analoghi del recettore del peptide-1 simil-glucagone (GLP-1). Viene utilizzata sia nel trattamento dell'obesità e del sovrappeso che nel trattamento del diabete mellito di tipo 2.

Il meccanismo d'azione con cui la liraglutide agisce nel trattamento dell'obesità non è ancora ben definito, ma sembra portare ad una riduzione dell'appetito e ad un aumento delle sensazioni di sazietà e pienezza.

Per espletare la sua azione, il principio attivo deve essere somministrato per via parenterale, più precisamente, tramite iniezione sottocutanea (difatti, si trova in forma di soluzione iniettabile pronta all'uso in siringhe pre-riempite). Lo schema posologico verrà stabilito dal medico.

Semaglutide

La semaglutide è un altro principio attivo agonista del recettore di GLP-1. Fino a non molto tempo fa, nel nostro Paese, la semaglutide era presente solo all'interno di medicinali autorizzati per il trattamento del diabete di tipo 2.

Ad oggi, invece, è presente in commercio un medicinale a base di semaglutide autorizzato anche per il controllo del peso corporeo in pazienti adulti affetti da obesità o da sovrappeso con problemi di salute legati all'eccessivo peso corporeo e per la perdita di peso in adolescenti a partire dai 12 anni di età con obesità e peso corporeo superiore ai 60 kg.

Il nome commerciale di tale medicinale è Wegovy®.

Nell'ambito del controllo o della riduzione del peso corporeo, la semaglutide si somministra tramite iniezione sottocutanea attraverso l'uso di penne pre-riempite. Sarà il medico a stabilire dose, modi e tempi per la somministrazione della semaglutide.

Tirzapeptide

La tirzepatide è un principio attivo recentemente autorizzato per il trattamento del diabete di tipo 2 e per il controllo del peso corporeo in pazienti adulti che soffrono di obesità o che sono in sovrappeso e presentano condizioni di salute associate all'eccessivo peso corporeo.

La tirzepatide è disponibile in Italia all'interno di un medicinale avente nome commerciale Mounjaro®, disponibile in forma di soluzione iniettabile in flaconcini o soluzione iniettabile in penna pre-riempita.

Analogamente alla liraglutide e alla semaglutide, la tirzepatide è un agonista dei recettori per il peptide-1 simil-glucagone (GLP-1); in aggiunta, è anche un agonista dei recettori per il polipeptide insulinotropico glucosiodipendente (GIP).

Dosi, modi e tempi di somministrazione della tirzepatide verranno stabiliti dal medico per ciascun paziente in funzione della patologia che si deve trattare.

Naltrexone e bupropione

Anche il naltrexone e il bupropione in associazione possono essere utilizzati nella terapia farmacologica dell'obesità. Essi sono disponibili all'interno di una specialità medicinale avente il nome commerciale di Mysimba®. Tale medicinale ha ottenuto l'approvazione all'immissione in commercio da parte dell'EMA (European Medicines Agency) nel 2015.

Il Mysimba® è formulato in compresse contenenti naltrexone cloridrato 8 mg e bupropione cloridrato 90 mg, corrispondenti a 7,2 mg di naltrexone e 78 mg di bupropione.

Il medico valuterà regolarmente i progressi del paziente, stabilendo se il trattamento deve essere continuato, interrotto o modificato.

