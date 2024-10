Farmaci per la nevralgia post erpetica: quali sono?

Come anticipa il nome stesso della malattia, la nevralgia post erpetica segue un episodio di fuoco di Sant'Antonio ( Herpes zoster ): stiamo parlando di un dolore neuropatico , bruciante ed acuto, tendente a ripresentarsi continuamente nella stessa sede d'attacco dell'Herpes zoster. Il dolore può durare per mesi o anni.

La nevralgia post-erpetica rappresenta la complicanza più comune ed allarmante dell'Herpes zoster: non a caso, quando il fuoco di sant'Antonio non viene curato o viene sottovalutato, le probabilità di contrarre la nevralgia aumentano in maniera esponenziale, dato che l'Herpes, lentamente ma inesorabilmente, deteriora i nervi creando danno e dolore.

Ad ogni modo, è doveroso ricordare che il dolore è soggettivo e la sua intensità è percepita in modo diverso in base alla gravità della nevralgia: alcuni pazienti, infatti, lamentano solamente lievi parestesie e prurito , associati eventualmente ad eruzioni cutanee .

Farmaci per la nevralgia post erpetica

Non esiste una cura che sia in grado di eliminare del tutto la nevralgia post erpetica. Il trattamento, infatti, tende ad essere di supporto e mirato al controllo del dolore, al fine di fornire sollievo al paziente.

In un contesto di questo tipo, l'intervento tempestivo già a partire dalle prime manifestazioni dell'herpes zoster è quindi fondamentale. In tal senso, i farmaci antivirali, da assumere entro i primi 3 giorni dall'esordio delle lesioni cutanee, possono essere utili (sebbene non per tutti i pazienti) nel prevenire l'insorgenza di questa complicazione.

Nel caso in cui la nevralgia post-erpetica si sia già manifestata, invece, il medico può intervenire prescrivendo farmaci antidolorifici (come ad esempio, paracetamolo o FANS come l'ibuprofene) con l'intento di placare il dolore bruciante lamentato dal paziente.

Spesso, tuttavia, l'impiego di un solo farmaco non risulta sufficiente a contenere il dolore, pertanto, può essere consigliata una combinazione di farmaci, per via orale e per via topica.

I farmaci per uso topico solitamente utilizzati nel contesto del trattamento della nevralgia post-erpetica sono cerotti medicati a base di anestetici locali come la lidocaina o a base di capsaicina. In quest'ultimo caso in particolare, l'uso di simili prodotti deve avvenire solo sotto stretto controllo medico e, naturalmente, dietro prescrizione .

Se gli antidolorifici non sono sufficienti a tenere sotto controllo il dolore neuropatico tipico della nevralgia post-erpetica, il medico potrebbe prescrivere altri medicinali per uso orale fra le cui indicazioni rientra il trattamento del dolore neuropatico. Fra questi, ricordiamo principi attivi come il gabapentin e pregabain (anticonvulsivanti) e come l'amitriptilina (antidepressivo triciclico).

L'efficacia degli analgesici oppioidi non è dimostrata, ma in alcuni casi il medico potrebbe decidere di ricorrere al loro impiego.