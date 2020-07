L'esatta causa responsabile dell'insorgenza del neuroma di Morton non è ancora del tutto chiara. È probabile che vi sia una concomitanza di più fattori predisponenti che concorrono l'un con l'altro nel dare origine al disturbo. Fra questi, l' anatomia del piede ha senza dubbio una certa rilevanza; difatti, pare che il neuroma di Morton si sviluppi più facilmente in quei soggetti in cui lo spazio fra un metatarso e l'altro è piuttosto ristretto, in quanto vi è uno sfregamento maggiore fra il nervo sensitivo interdigitale e le ossa metatarsali. Per lo stesso motivo, anche la presenza di anomalie e deformità dei piedi possono contribuire allo sviluppo della malattia. Altri fattori che possono essere implicati nell'insorgenza del neuroma di Morton sono:

Infine, in corrispondenza del nervo interessato, si può notare la comparsa di un leggero avvallamento. In alcuni casi, invece, si può percepire la presenza di una massa dovuta allo stesso neuroma, oppure dovuta a un'eventuale cisti sinoviale ad esso associata.

Gli individui affetti da neuroma di Morton manifestano un forte dolore in corrispondenza della zona in cui si è sviluppata la fibrosi. Inoltre, è possibile percepire una sensazione di bruciore , intorpidimento o formicolio ( parestesia ).

Farmaci e Cura del Neuroma di Morton

Come si Cura il Neuroma di Morton?

La risposta alla domanda "Come curare il neuroma di Morton?" può variare in funzione del momento in cui la patologia viene diagnosticata.

Quando la diagnosi è precoce e quando la sintomatologia è presente da meno di 6 mesi, solitamente, si tenta la risoluzione con un trattamento di tipo conservativo che può prevedere il ricorso a:

Fisioterapia (può essere effettuata sia con terapia manuale che mediante l'ausilio di ultrasuoni o laser ad alta potenza);

(può essere effettuata sia con terapia manuale che mediante l'ausilio di ultrasuoni o laser ad alta potenza); Crioterapia ;

; Sclero-alcolizzazione (tecnica che consiste nell'iniettare un alcol diluito a livello del neuroma allo scopo di distruggere le guaine del nervo, eliminando così il dolore; si tratta di una tecnica che pare essere efficace nell'80% dei casi);

(tecnica che consiste nell'iniettare un alcol diluito a livello del neuroma allo scopo di distruggere le guaine del nervo, eliminando così il dolore; si tratta di una tecnica che pare essere efficace nell'80% dei casi); Terapia farmacologica.

Volendo, nell'ambito del trattamento conservativo, è altresì possibile ricorrere all'uso di appositi plantari allo scopo di ridurre la compressione della zona in cui è presente il neuroma di Morton; tuttavia, non sempre questa strategia si rivela efficace e, in qualsiasi caso, non rappresenta una soluzione al problema, in quanto l'eventuale beneficio è solo temporaneo.

Farmaci per il trattamento del Neuroma di Morton

Il trattamento farmacologico del neuroma di Morton prevede sostanzialmente l'impiego di farmaci antinfiammatori allo scopo di ridurre l'infiammazione e il dolore che tipicamente accompagnano questa patologia.

In particolare, nell'ambito del neuroma di Morton, gli antinfiammatori di tipo steroideo - o corticosteroidi - vengono somministrati mediante infiltrazioni locali in corrispondenza del punto in cui si è formato il neuroma, eventualmente in associazione a farmaci anestetici locali.

Fra i principi attivi che si possono utilizzare in quest'ambito ricordiamo il metilprednisolone e il desametasone. Chiaramente, le infiltrazioni di corticosteroidi possono essere eseguite solo da personale medico specializzato.

Tuttavia, è bene precisare che il trattamento con corticosteroidi - soprattutto se effettuato ad alte dosi e se protratto per lunghi periodi - può causare danni ai tendini e ai legamenti del piede. Inoltre, quest'approccio farmacologico potrebbe non essere del tutto risolutivo e, di conseguenza, il dolore potrebbe ripresentarsi dopo qualche tempo.

Ad ogni modo, spetta allo specialista decidere se è il caso di procedere con le infiltrazioni di corticosteroidi e conseguentemente spetta sempre a questa figura sanitaria scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

Trattamento Chirurgico

Il trattamento chirurgico è generalmente riservato a quei casi in cui la sintomatologia dura da più di sei mesi e in cui i trattamenti conservativi si sono rivelati inefficaci. L'intervento consiste sostanzialmente nella rimozione di parte del nervo colpito dalla patologia. In molti casi, la chirurgia può essere risolutiva. Di contro, vi è la possibilità che in seguito all'intervento chirurgico del neuroma di Morton si manifestino complicazioni da non sottovalutare. Per maggiori informazioni in merito a questo tipo di trattamento, si invita alla lettura dell'articolo dedicato a questa malattia, cliccando qui.