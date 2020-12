La nausea si manifesta in particolar modo al mattino dopo il risveglio o dopo la colazione , ma può insorgere anche in altri momenti della giornata, sia vicino, sia lontano dai pasti.

La nausea, inoltre, può manifestarsi anche quando la gestante soffre d' iperemesi gravidica , di gastroenterite , di appendicite , di colecistite o di altre patologie non necessariamente correlate allo stato interessante.

Si ritiene che l'insorgenza della nausea in gravidanza possa essere provocata da una serie di fattori concomitanti, quali fattori ormonali , fattori metabolici, fattori gastrointestinali.

Le informazioni sui farmaci per la nausea in gravidanza non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere farmaci per la nausea in gravidanza di qualsivoglia tipo.

La nausea è essa stessa un sintomo che - a sua volta - si può presentare in associazione ad altri sintomi, quali sensazione di malessere generale, perdita di appetito , ipersecrezione salivare e conati .

Farmaci per la Nausea in Gravidanza

I farmaci antinausea non dovrebbero essere assunti durante la gravidanza, se non in casi particolarmente gravi.

Generalmente, si consiglia alle gestanti di adottare alcuni comportamenti che possono prevenire l'insorgenza di questo sintomo, come evitare di consumare cibi troppo pesanti, mangiare poco e spesso, evitare di restare a digiuno troppo a lungo e non assumere troppi liquidi a stomaco vuoto.

Inoltre, sia la nausea, sia il vomito in gravidanza si manifestano, di solito, in forma lieve e tendono a regredire spontaneamente alla fine del primo trimestre di gestazione.

Tuttavia, se ciò non dovesse accadere e se la nausea e il vomito dovessero essere più gravi del normale, il medico potrebbe decidere di intervenire prescrivendo alcuni farmaci. Ad esempio, può prescrivere medicinali contenenti un'associazione di doxilamina e piridossina (Nuperal®), il cui impiego, tuttavia, non è stato studiato in caso di iperemesi gravidica.

NOTA BENE Spetta al medico stabilire se il trattamento con farmaci contro la nausea è necessario e con quale principio attivo. Chiaramente, l'uso di tali farmaci deve avvenire sotto lo stretto controllo della suddetta figura sanitaria e/o dello specialista.

Ricordiamo, inoltre, che le donne in gravidanza devono sempre chiedere il consiglio del medico prima di assumere un qualsiasi tipo di farmaco, compresi i medicinali da banco e i prodotti erboristici e omeopatici.