Candida albicans è un fungo normalmente presente nel nostro organismo ed è generalmente innocuo in quanto tenuto sotto controllo dal nostro sistema immunitario e dai batteri definiti "buoni" che costituiscono la nostra flora batterica . In alcuni casi, tuttavia, i meccanismi di difesa e di controllo di cui sopra possono venir meno, favorendo la proliferazione eccessiva del suddetto fungo fino all'insorgenza di vere e proprie infezioni, qual è il mughetto.

I neonati colpiti da mughetto, inoltre, possono manifestare irritabilità e piangere spesso per via dei fastidi accusati.

Farmaci per la Cura del Mughetto

Poiché il mughetto è un'infezione di natura fungina, il suo trattamento farmacologico prevede la somministrazione di medicinali contenenti principi attivi ad azione antimicotica cui la Candida risulta essere sensibile.

Il tipo di antifungino da impiegare e la sua posologia verranno stabiliti da medico in funzione della gravità dell'infezione e della risposta del paziente alla stessa terapia. Di seguito verranno comunque riportati i farmaci per la cura del mughetto maggiormente utilizzati in terapia.

Nistatina

La nistatina è un farmaco antibiotico ad azione antifungina largamente utilizzato nel trattamento e nella prevenzione del mughetto, sia in pazienti adulti che in pazienti in età pediatrica, lattanti e neonati inclusi. Per il trattamento del mughetto si utilizzano farmaci contenenti nistatina formulati come sospensione orale da mantenere il più a lungo possibile nel cavo orale prima di deglutirla.

Antimicotici di tipo azolico

Gli antimicotici azolici sono altri farmaci largamente impiegati nel trattamento della candida orale, o mughetto, che dir si voglia. Per il trattamento di questa tipologia d'infezione, gli antimicotici azolici vengono impiegati localmente e/o deglutiti. Vi sono, infatti, medicinali contenenti antimicotici azolici indicati per il trattamento della candidosi orale e realizzati in forma di capsule da deglutire intere, sospensione orale e compresse da far sciogliere in bocca, così come vi sono medicinali formulati come gel orali da mantenere nel cavo orale il più a lungo possibile e poi deglutire, o ancora medicinali formulati come compresse mucoadesive che vanno applicate sulla gengiva, generalmente, una volta al dì.

Fra i principi attivi maggiormente impiegati in questo senso, ricordiamo:

Il miconazolo (gel orale, compresse mucoadesive, compresse da far sciogliere in bocca);

(gel orale, compresse mucoadesive, compresse da far sciogliere in bocca); Il fluconazolo (capsule da deglutire, sospensione orale);

(capsule da deglutire, sospensione orale); L'itraconazolo (capsule da deglutire intere, soluzione orale).

Alcuni dei suddetti principi attivi sono contenuti anche in medicinali adatti alla somministrazione per via parenterale; un simile utilizzo, tuttavia, è generalmente riservato al trattamento di infezioni da Candida o altri funghi particolarmente gravi e spesso invasive, quindi, non limitate al solo cavo orale.