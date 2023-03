Tra le complicanze (rare) associate alla mononucleosi troviamo: anemia emolitica , meningite , piastrinopenia , possibile coinvolgimento di cuore e polmoni e rottura della milza in seguito al suo ingrossamento (si tratta di una complicazione rara ma assai temibile, che rappresenta una vera e propria emergenza medica da trattare prontamente in mabito ospedaliero).

Farmaci per la Cura della Mononucleosi

In genere, la mononucleosi presenta un decorso benigno e si risolve spontaneamente entro due o tre settimane; nonostante le ricadute croniche siano piuttosto rare, è bene mantenere efficace ed attivo il sistema immunitario, adottando uno stile di vita sano associato ad un'alimentazione corretta e sport.

Nell'ambito della cura della mononucleosi è fondamentale il riposo ed evitare di compiere sforzi fisici. Non esistono farmaci specifici per la cura della mononucleosi, il trattamento farmacologico, infatti, è sintomatico e di supporto e sarà stabilito dal medico per ciascun paziente.

Fra i farmaci maggiormente utilizzati per alleggerire la sintomatologia della mononucleosi si ricordano:

Antipiretici : per il trattamento della febbre è possibile ricorrere alla somministrazione di farmaci ad azione antipiretica come il paracetamolo . I medicinali contenenti questo principio attivo sono davvero molti e sono disponibili in diversi dosaggi e in differenti forme farmaceutiche adatte alle più svariate vie di somministrazione.

: per il trattamento della febbre è possibile ricorrere alla somministrazione di farmaci ad azione antipiretica come il . I medicinali contenenti questo principio attivo sono davvero molti e sono disponibili in diversi dosaggi e in differenti forme farmaceutiche adatte alle più svariate vie di somministrazione. Analgesici : gli analgesici sono utili per combattere la sintomatologia dolorosa che può scatenarsi in presenza di mononucleosi. Gli antidolorifici maggiormente utilizzati in questo senso sono gli antinfiammatori non steroidei (FANS), come ad esempio, l'ibuprofene.

: gli analgesici sono utili per combattere la sintomatologia dolorosa che può scatenarsi in presenza di mononucleosi. Gli antidolorifici maggiormente utilizzati in questo senso sono gli (FANS), come ad esempio, l'ibuprofene. Corticosteroidi: l'impiego di questi farmaci è normalmente riservato a casi gravi, in presenza di complicanze. Ad esempio, in caso di piastrinopenia e/o anemia emolitica associata a mononucleosi, o ancora, in caso di imminente ostruzione delle vie aeree. I corticosteroidi, pertanto, possono essere assunti solo se prescritti dal medico e, in qualsiasi caso, il loro uso deve essere fatto sotto il suo stretto controllo.

Gli antivirali non sono di norma utilizzati : l'aciclovir potrebbe rivelarsi utile per ridurre l'eliminazione orofaringea dell'Epstein-Barr virus, ma non sono disponibili evidenze convincenti che ne possano giustificare l'uso in ambito clinico.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della mononucleosi sopra riportate hanno solo un fine informativo e non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente . Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsiasi farmaco o prodotto per la cura della mononucleosi. Per qualsiasi dubbio, pertanto, è necessario rivolgersi al proprio medico.

Possono interessarti anche i seguenti articoli: