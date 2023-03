Inoltre, la malattia può essere causata anche da radiazioni , dall'esposizione a sostanze tossiche (come agenti chimici, metalli pesanti e alcool ), oppure può manifestarsi come effetto collaterale di alcuni tipi di farmaci.

Farmaci per la cura della Miocardite

La terapia da istituirsi per la cura della miocardite varia in funzione della causa che ha scatenato la patologia infiammatoria. Ad esempio, se la miocardite è provocata da un'infezione batterica, allora il medico prescriverà degli antibiotici ai pazienti. Inoltre, generalmente, si consiglia di stare a riposo e di evitare sforzi fisici, in modo da favorire il recupero del cuore.

Per il trattamento dei sintomi cardiaci, invece, si può intraprendere un trattamento a base di digossina, diuretici, ACE-inibitori e beta-bloccanti, in modo tale da aiutare il cuore a svolgere le sue funzioni, altrimenti compromesse dall'infiammazione.

Nei pazienti molto gravi in cui la terapia convenzionale risulta inefficace, il medico può ritenere necessario ricorrere al trapianto di cuore.

Shutterstock

Digossina

La digossina è un farmaco appartenente alla classe dei glicosidi digitalici. La digossina determina un effetto inotropo positivo, ossia è in grado di aumentare la forza di contrazione del miocardio che può diminuire a causa dell'infiammazione che lo coinvolge.

È un farmaco disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via parenterale o per via orale. Può essere somministrata in pazienti adulti e in età pediatrica, nelle opportune dosi e attraverso un'idonea via di somministrazione.

Diuretici

I diuretici possono essere utili per ridurre la ritenzione di liquidi provocata dalla miocardite che - a sua volta - causa gonfiore (edema) a gambe, caviglie e piedi.

Fra i diversi tipi di diuretici che possono ridurre la suddetta ritenzione di liquidi, ricordiamo la furosemide. Ad ogni modo, sarà il medico a stabilire quale principio attivo utilizzare, in quale dose e per quanto tempo.

ACE-inibitori

Gli ACE-inibitori svolgono la loro azione inibendo l'enzima di conversione dell'angiotensina (dall'inglese Angiotensin Converting Enzyme o ACE).

Questi farmaci possono essere utili nel trattamento dell'insufficienza cardiaca e nel prevenire i sintomi ad essa associati. Fra questi, ricordiamo:

L' enalapril ;

; Il lisinopril ;

; Il ramipril.

Beta-bloccanti

I beta-bloccanti sono farmaci utili nel trattamento dell'insufficienza cardiaca e delle aritmie che possono essere provocate della miocardite. Fra questi, ricordiamo:

Il metoprololo ;

; Il carvedilolo.

Antibiotici e Antivirali

Quando la causa scatenante la miocardite è un'infezione batterica, è necessario il ricorso a una terapia a base di farmaci antibiotici. I batteri che possono favorire l'infiammazione del miocardio sono molti, perciò, è indispensabile identificare il tipo di microorganismo responsabile della malattia, in modo tale da poter istituire la terapia più idonea per contrastarlo.

Un discorso analogo può essere fatto nel caso in cui la miocardite sia provocata da un'infezione virale. Tuttavia, in molti casi, l'utilizzo di farmaci antivirali non si è rivelato molto utile nel curare la miocardite.

Pertanto, se non è possibile contrastare il virus responsabile dell'insorgenza dell'infiammazione tramite farmaci specifici, l'unico trattamento disponibile rimane quello di tipo sintomatico.