Le micosi vaginali sono infezioni sostenute da funghi che si insediano a livello della vagina. Se non adeguatamente trattate e/o se non tempestivamente diagnosticate, queste micosi possono diffondersi anche a zone adiacenti o evolvere addirittura in micosi sistemiche.

Farmaci per la cura delle micosi vaginali

I farmaci impiegati nella cura delle micosi vaginali sono gli antimicotici (o antifungini che dir si voglia). Tali farmaci possono essere impiegati sia per via topica (creme vaginali, ovuli e lavande), sia per via sistemica.

Sarà il medico a stabilire, caso per caso, il tipo di farmaco da utilizzare e la via di somministrazione attraverso la quale assumerlo. Qualora lo ritenga necessario, il medico può anche decidere di prescrivere un'associazione di farmaci antifungini per via vaginale e per via orale.

Va anche ricordato che in caso di micosi vaginali, la terapia antimicotica non viene prescritta solo alla paziente che presenta l'infezione, ma anche al suo partner, in modo tale da evitare il cosiddetto "effetto ping-pong".

Ad ogni modo, fra i principi attivi che si possono impiegare, ricordiamo:

Clotrimazolo

Il clotrimazolo è un farmaco antifungino di tipo azolico, impiegato con successo nel trattamento delle micosi vaginali e, in particolare, quelle provocate da Candida. Per la cura delle micosi vaginali, il clotrimazolo è disponibile sotto forma di compresse e creme vaginali.

Econazolo

Anche l'econazolo è un antimicotico azolico che trova largo impiego nel trattamento delle micosi vaginali. È un farmaco disponibile sotto forma di ovuli, crema (in concentrazioni dell'1%) e lavande vaginali (concentrazione dello 0,1%).

Miconazolo

Il miconazolo è un altro farmaco antimicotico azolico che può essere utilizzato per il trattamento delle micosi vaginali. In particolare, questo principio attivo è particolarmente utile nel contrastare le infezioni fungine sostenute da Candida, non solo a livello vaginale, ma anche a livello cutaneo, orofaringeo e gastrointestinale.

Ad ogni modo, quando è impiegato nella cura delle micosi vaginali, generalmente, si preferisce utilizzare formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione vaginale, quali ovuli, capsule molli, creme e soluzioni.

La posologia può variare in funzione del medicinale preso in considerazione e della concentrazione di miconazolo in esso presente. Si raccomanda di leggere il foglietto illustrativo del farmaco che si deve assumere e di seguire le indicazioni del medico. Sarà questa figura sanitaria, infatti, a decidere quale formulazione farmaceutica impiegare e per quanto tempo protrarre il trattamento.

Itraconazolo

L'itraconazolo è anch'esso un farmaco antifungino di tipo azolico che può essere impiegato per la cura delle micosi vaginali. A differenza dei sopra citati antimicotici azolici, l'itraconazolo è disponibile solo in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale e alla somministrazione per via endovenosa.

L'esatta posologia di medicinale dovrà essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente.

Amfotericina B

L'amfotericina B è un farmaco antimicotico di origine naturale che, di norma, non viene utilizzato per la cura delle micosi vaginali, se non in situazioni molto gravi. Più precisamente, questo principio attivo trova impiego nel trattamento delle micosi sistemiche che possono costituire una complicazione delle micosi vaginali in pazienti immunodepresse o affette da altre patologie.

L'amfotericina B è un farmaco il cui impiego richiede molta cautela; per questo motivo, può essere somministrato solo da personale specializzato in ambito ospedaliero.