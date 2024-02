Farmaci per la cura del meteorismo

Più che con i farmaci, il meteorismo va curato semplicemente attraverso la messa in pratica di semplici accorgimenti alimentari: è noto a tutti, oramai, che l'abuso di bibite gassate e zuccherate, così come il consumo (eccessivo) di fagioli, lenticchie, ceci, piselli e legumi in genere, favoriscono la formazione di aria nel tratto gastrointestinale, perciò è consigliato ridurre la quantità di alimenti simili, proprio per prevenire la formazione di gonfiore addominale, caratteristico del meteorismo. Anche la frutta zuccherina dovrebbe essere consumata lontano dai pasti, dal momento che favorisce la fermentazione; i grassi, i fritti, i formaggi fermentati e piccanti, le cipolle e le melanzane dovrebbero essere evitati in caso di meteorismo, così come tutti quegli alimenti complessi che rallentano la digestione, costringendo l'apparato gastrointestinale ad un super lavoro digestivo.

Lo Sapevi che… Contrariamente a quanto ritiene il pensiero comune, il meteorismo non è propriamente dipendente dal solo accumulo di gas intestinali, piuttosto è associato all'anormale distribuzione degli stessi.

La tipica percezione di pancia gonfia associata al meteorismo è strettamente correlata alla stipsi: come sappiamo, l'intestino mobilita i gas prodotti in modo da favorire l'evacuazione del materiale non assorbito dall'intestino. Qualora si verifichi un rallentamento di quello che dovrebbe essere un fisiologico movimento del gas, viene favorita la formazione di sacche gassose, responsabili del gonfiore.

Nota: Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro il meteorismo, ed alcuni esempi di specialità farmacologiche; spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

Farmaci parasimpatico-mimetici (agonisti muscarinici)

I farmaci appartenenti a tale classe portano questo nome perché aumentano l'attività del sistema parasimpatico nel tratto gastro-intestinale, favorendo la peristalsi, quindi velocizzando i tempi di remissione del meteorismo. Questi farmaci, tuttavia, comportano vari disturbi a livello del digerente, perciò non sono sempre indicati per la cura del meteorismo.

Neostigmina metilsolfato (es. Intrastigmina 0,5 mg/ml soluzione iniettabile): consigliato per la distensione addominale, il meteorismo e l'atonia intestinale post-operatorie, oppure anche per la ritenzione urinaria. Nel trattamento post o pre-operatorio ad interventi chirurgici riguardanti l'addome si consigliano ml 0,5 subito dopo l'intervento, facendo seguire 5 iniezioni da ml 0,5 una ogni tre ore. Nelle distensioni addominali e ritenzioni urinarie: ml 1 di Intrastigmina ogni tre ore fino a giungere a ml 5 (se necessario, fare seguire un clistere basso dopo 30 minuti dalla prima iniezione). E' controindicato nell'ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.La neostigmina deve essere usata con cautela in pazienti affetti da epilessia, asma bronchiale, bradicardia, infarto miocardico recente, vagotonia, ipertiroidismo, aritmie cardiache, ulcera peptica.

Betanecolo (es. Myocholine): non più disponibile in Italia, è ancora venduto in alcuni stati. Per l'adulto, la dose suggerita è variabile da 10 a 50 mg, da somministrare per os, 3-4 volte al giorno. In alcuni casi, è possibile assumere il farmaco anche per via sottocutanea, alla dose di 2,5-5 mg, 3-4 volte al giorno; la posologia può eventualmente essere aumentata fino a 10 mg, 4 volte al giorno, in base alla gravità del disturbo e dei problemi secondari (es. ritenzione urinaria). Nei casi particolari, il farmaco può essere indicato anche per i bambini (dai 12 mesi di vita in poi) che lamentano distensione addominale nel contesto del meteorismo: 0,1-0,2 mg/kg per dose, 30-60 minuti prima del pasto e al mattino, fino ad un massimo di 4 volte al giorno. Consultare il medico per ulteriori informazioni.

