L'intensità del dolore che contraddistingue la dismenorrea è soggettiva e variabile: per alcune donne, il dolore è leggero e poco percettibile, per altre l'intensità è tale da interferire con le normali attività quotidiane.

Con il termine dismenorrea si vuole indicare il dolore uterino che sorge nel periodo delel mestruazioni . Si tratta di un fenomeno diffuso tra le donne in età fertile, fastidioso e, quando particolarmente intenso, anche debilitante. La dismenorrea, spesso, non coincide solamente con l'inizio della mestruazione, ma può comparire anche nei due o tre giorni precedenti.

In alcuni casi, invece, la dismenorrea è frutto di patologie quali adenomiosi , endometriosi , fibromi , malattia infiammatoria pelvica (in questi casi si parla di dismenorrea secondaria).

Spesso le mestruazioni dolorose non riconoscono alcun elemento eziologico evidente; in questo caso si parla di dismenorrea primaria.

Le informazioni sui farmaci per il trattamento della dismenorrea non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia tipologia di medicinale per contrastare i dolori mestruali (anche se liberamente acquistabile senza ricetta medica).

Farmaci per il Trattamento della Dismenorrea

Partiamo con il dire che un adeguato riposo, una giusta dieta e il regolare esercizio fisico sono fattori che possono contribuire a tenere sotto controllo i dolori mestruali. Inoltre, la dismenorrea è percepita differentemente da persona a persona: se per alcune donne è perfettamente sopportabile, per altre il dolore potrebbe essere fastidioso e mal tollerato o, nei casi più gravi, ostacolare perfino lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

In simili situazioni può essere utile il ricorso all'uso di farmaci, naturalmente, dietro consiglio medico.

FANS

Nei casi che lo richiedono, il dolore tipico della dismenorrea può essere trattato utilizzando farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per via orale. Fra i prinipi attivi più comunemente impiegati in questo senso ritroviamo senz'ombra di dubbio l'ibuprofene e il naprossene.

Questi principi attivi sono disponibili all'interno di medicinali che possono essere dispensati anche senza la ricetta medica; tuttavia, è consigliabile rivolgersi sempre al proprio medico prima di assumerli allo scopo di individuare eventuali controindicazioni all'uso di una dato FANS (ad esempio, allergie ad altri tipi di antinfiammatori non steroidei, altre terapie farmacologiche in atto, presenza di patologie o condizioni che possono controindicare l'uso dei FANS, ecc.).

Terapia ormonale

Nei casi particolarmente gravi di dismenorrea, quando il dolore rende difficile lo svolgimento anche delle normali attività quotidiane, il medico potrebbe decidere di prescrivere alla paziente una terapia ormonale con un contraccettivo orale estroprogestinico a basse dosi. In questo modo, l'ovulazione viene soppressa e ciò potrebbe favorire la riduzione della dismenorrea.

Anche altre terapie ormonali, come quella a base di soli progestinici o l'uso di dispositivi intrauterini possono essere prescritti dal medico nei casi in cui lo ritenesse necessario e utile per la paziente.

Chiaramente, questa tipologia di farmaci può essere acquistata solo dietro presentazione di idonea ricetta emdica e, in qualsiasi caso, l'inizio di una terapia ormonale necessita della valutazione del medico, o ancor meglio, dello specialista (ginecologo).

Trattamento non farmacologico

Alcuni consigli utili per il trattamento non farmacologico delle mestruazioni dolorose:

