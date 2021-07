Le informazioni sui farmaci per la cura dei sintomi della menopausa non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente.

I sintomi che accompagnano la menopausa, proprio come quelli della sindrome premestruale , non possono essere definiti con certezza, dal momento che ogni donna reagisce soggettivamente a questo delicato periodo di vita.

Farmaci per la Cura dei sintomi della Menopausa

Come già detto, i sintomi della menopausa possono variare da donna a donna sia per tipologia che per intensità. Quando diventano particolarmente intensi, tanto da inficiare sulla qualità della vita della donna, il consulto del medico diventa indispensabile. Qualora lo ritenga opportuno, questa figura sanitaria può quindi decidere di prescrivere alla paziente una terapia farmacologica il cui fine è quello di ridurre la sintomatologia menopausale.

Allo stesso tempo, la terapia farmacologica può essere fatta per prevenire l'insorgenza di alcune patologie che possono essere favorite dallo stato menopausale.

Terapia Ormonale Sostitutiva

La terapia ormonale sostitutiva (TOS) viene intrapresa per trattare la sintomatologia da carenza estrogenica nelle donne in post-menopausa. La TOS solitamente viene effettuata con la somministrazione di principi attivi di tipo estrogenico, quali ad esempio, estradiolo, estriolo, etinilestradiolo, tibolone. I medicinali che li contengono possono essere adatti alla via di somministrazione orale, transdermica e vaginale.

Se il medico lo ritiene necessario, alla terapia ormonale sostitutiva con estrogeni può associare una terapia con progestinici (ad esempio, con progesterone)

Modulatori Selettivi dei Recettori Estrogenici

I modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni - come il raloxifene - vengono utilizzati per la prevenzione e il trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa. In questa categoria di pazienti, infatti, il rischio di sviluppare osteoporosi a causa della diminuzione di densità minerale ossea può essere molto elevato.

Altri Farmaci

In funzione della sintomatologia manifestata e della sua gravità, il medico può decidere di prescrivere la somministrazione di ulteriori farmaci per il trattamento dei sintomi e dei disturbi che si possono associare alla condizione di menopausa.