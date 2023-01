Tuttavia, non sempre la meningite vede fra le su cause insulti infettivi; in alcuni casi, infatti, l'infiammazione delle meningi può scatenarsi anche in seguito all'assunzione di alcuni tipi di farmaci, a lesioni fisiche, a malattie sistemiche, ecc.

Farmaci per la cura della meningite

Il trattamento della meningite e la tipologia di farmaci da assumere sono correlati alla causa scatenante. Fermo restando che la terapia verrà stabilita dal medico, caso per caso, in funzione delle condizioni del paziente, di seguito riporteremo brevemente quali sono i farmaci che si possono impiegare.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della meningite qui riportate hanno solo un fine illustrativo e non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente . Di seguito sono riportati alcuni dei farmaci che si possono impiegare nel trattamento della meningite; tuttavia, come esplicitato più volte, spetta al medico che ha in cura il paziente scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura. Per qualsiasi dubbio, rivolersi al medico.

Farmaci per la cura della meningite batterica

Nel trattamento della meningite batterica, è prevista la somministrazione di farmaci antibiotici al fine di debellare l'infezione sostenuta dai batteri patogeni che hanno indotto il processo infiammatorio. Generalmente (ma non sempre), gli antibiotici vengono somministrati per via endovenosa e sarà il medico a stabilire quale principio attivo è meglio impiegare in ciascun caso. Ad ogni modo, fra i farmaci che si possono utilizzare, ritroviamo:

In alcuni casi, benché non si tratti generalmente di farmaci di prima scelta, il medico potrebbe decidere di ricorrere all'uso di sulfamidici o di cotrimossazolo.

La scelta dell'antibiotico da impiegare per contrastare la meningite batterica è correlata al batterio responsabile dell'infezione, all'età del paziente colpito e delle sue condizioni generali (incluse le condizioni del suo sistema immunitario).

In seguito alla somministrazione dell'opportuno antibiotico, il trattamento della meningite batterica può altresì prevedere la somministrazione di farmaci corticosteroidi al fine di ridurre infiammazione ed edema cerebrale. Fra i principi attivi utilizzati in questo senso, ritroviamo il desametasone per via endovenosa.

Farmaci per la cura della meningite virale

Nella maggior parte dei casi, la meningite virale tende a risolversi da sola in un lasso di tempo che può variare dai 7 ai 14 giorni, benché possa esserci variabilità fra un paziente e l'altro. La terapia farmacologica, generalmente, è mirata al trattamento della sintomatologia, con lo scopo di alleviarla. Al paziente si raccomanda inoltre il riposo assoluto.

Il ricorso a farmaci antivirali non è solitamente previsto, ad eccezione di casi specifici o particolarmente gravi. Più nel dettaglio, se la meningite virale è causata da herpes simplex virus (HSV) o da varicella zoster virus (VZV), viene somministrato l'aciclovir.

Farmaci per la cura della meningite fungina

Nel caso in cui la causa scatenante la meningite sia un'infezione di natura fungina, il medico può decidere di ricorrere alla somministrazione di farmaci antimicotici.

La meningite fungina si verifica più frequentemente in individui che presentano, per un motivo o per l'altro, un sistema immunitario compromesso. Ad ogni modo, fra i principi attivi impiegati in questi casi, ricordiamo:

Il fluconazolo ;

; L' amfotericina B ;

; La flucitosina.

Nella maggioranza dei casi, la somministrazione avviene per via parenterale, quindi in ambito ospedaliero.

Altri farmaci e trattamenti

Nell'ambito del trattamento della meningite è possibile ricorrere anche all'uso di farmaci per controllarne alcuni sintomi. Ad esempio, gli antidolorifici si possono impiegare per tenere sotto controllo il dolore; mentre gli antiemetici - se il medico lo ritiene necessario - possono essere usati per combattere il vomito.

Il paziente poi può essere idratato o reidratato mediante la somministrazione di liquidi per via endovenosa.

Se necessario, il medico potrà somministrare al paziente anche farmaci anticonvulsivanti o ricorrere ad ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Naturalmente, il paziente riceverà tutti i trattamenti di supporto necessari, sia per contrastare i sintomi provocati dalla meningite che le eventuali complicanze da essa indotte.