Il melanoma può comparire in ogni distretto anatomico, anche se il target prevalente è sicuramente la pelle.

Per "melanoma" s'intende una neoplasia maligna della pelle , originata nei melanociti di cute , mucose (cavo orale, genitali), nevi ed altre regioni anatomiche extracutanee quali meningi , occhio, orecchio e adipe .

Anche per questa grave forma neoplastica, la scienza dispone attualmente solo di alcune ipotesi eziologiche , senza alcuna causa accertata. Ad ogni modo, tra i fattori di rischio, possono rientrare: familiarità, scottature solari ripetute nel corso degli anni, modificazione dell'aspetto di efelidi , malattie della pelle, presenza di numerosi nevi sulla pelle, pelle chiara, occhi e capelli chiari.

Il melanoma è generalmente asintomatico ; tuttavia, un'attenta e scrupolosa osservazione medica dei nevi permette di individuare il tumore fin dallo stadio iniziale. Il melanoma può apparire con una modificazione strutturale di un neo benigno: questo tende a mutare in termini dimensionali (aumento di lunghezza, larghezza e spessore), cromatici (modulazione del colore naturale del neo), simmetrici (il neo non mantiene più la sua forma tipicamente tondeggiante).

Farmaci per la Cura del Melanoma

Gli individui che presentano numerosi nevi sulla pelle dovrebbero sottoporsi a controlli medici regolari, al fine di evitare la trasformazione di un neo benigno nella sua forma maligna (o comunque di intervenire già nello stadio iniziale): come abbiamo analizzato, infatti, il melanoma non dà alcun sintomo e l'unico modo per diagnosticare il tumore è la visita specialistica.

Tutti i melanomi maligni devono essere eradicati chirurgicamente: l'ampiezza dell'escissione sarà tanto profonda quanto più spesso risulta l'ammasso di cellule neoplastiche. Nell'evenienza di linfoadenopatie gravi, l'unica opzione terapeutica proponibile è la completa dissezione del linfonodo.

Dopo l'intervento chirurgico, il paziente viene generalmente sottoposto ad un trattamento farmacologico adiuvante, utile per distruggere eventuali cellule rimaste, non prelevate durante l'intervento; ancora, la cura di supporto con i farmaci antitumorali può essere sostenuta da quei pazienti presentanti un evidente rischio di recidive.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura del melanoma non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto. Di seguito sono riportati alcuni dei farmaci antitumorali che si possono impiegare nella terapia contro il melanoma. Spetta al medico specialista scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato e alla sua risposta alla cura.

Terapia a Bersaglio Molecolare

Questo tipo di terapia si basa sulla somministrazione di farmaci capaci di colpire in maniera precisa e mirata una specifica proteina che è stata mutata dal tumore. Il trattamento con questa forma terapica, tuttavia, è efficace solo in quei pazienti con melanoma con mutazione del gene BRAF V600. I principi attivi utilizzati in quest'ambito sono:

Il vemurafenib (utilizzato per il trattamento del melanoma inoperabile o metastatico; può essere usato sia da solo che in associazione al cobimetinib );

(utilizzato per il trattamento del melanoma inoperabile o metastatico; può essere usato ); L' encorafenib (anch'esso utilizzato nel trattamento del melanoma inoperabile o metastatico in associazione al binimetinib );

(anch'esso utilizzato nel trattamento del melanoma inoperabile o metastatico ); Il dabrafenib (sempre indicato per il trattamento del melanoma inoperabile o metastatico, sia da solo che in associazione al trametinib ).

Anticorpi Monoclonali

In acluni tipi di melanoma è possibile intervenire con la somministrazione di anticorpi monoclonali (immunoterapia). Fra i principi attivi che si possono utilizzare, ricordiamo:

L' ipilimumab , indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico), in pazienti adulti e adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni;

, indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico), in pazienti adulti e adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni; Il nivolumab , indicato nei seguenti casi: In associazione ad ipilimumab nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti; Nel trattamento adiuvante del melanoma dopo resezione completa nei pazienti adulti.

, indicato nei seguenti casi: Il pembrolizumab , indicato in monotarepia in pazienti adulti: Nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico); Nel trattamento adiuvante del melanoma allo stadio III e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa.

, indicato in pazienti adulti:

Altri Farmaci Antitumorali per il trattamento del Melanoma

Benché la terapia a bersaglio molecolare e l'immunoterapia vengano considerate come nuove strategie terapeutiche più efficaci, in alcuni casi di melanoma può essere utile il ricorso all'uso di farmaci chemioterapici antitumorali, quali:

La dacarbazina , indicata nel trattamento del melanoma maligno metastatico;

, indicata nel trattamento del melanoma maligno metastatico; La fotemustina, un principio attivo antitumorale appartenenrte al gruppo delle nitrosouree indicato nel trattamento del melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali.

Interferoni

L'interferone alfa-2B può essere utilizzato nell'ambito del trattamento del melanoma maligno come terapia adiuvante in pazienti liberi dalla malattia in seguito ad intervento chirurgico, ma che si trovano esposti ad un alto rischio di recidiva sistemica (ad esempio, pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente).