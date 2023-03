Il contagio non può avvenire per contatto diretto tra batterio e uomo; la malattia è, infatti, veicolata da zecche (in particolare, appartenenti al genere Ixodes ) che, dopo essere state infettate, possono trasmettere l'infezione all'uomo e ad altri animali attraverso il morso, necessario per nutrirsi del sangue dell'ospite.

Le cause della malattia di Lyme sono da ricercare in un' infezione batterica sostenuta da spirochete (particolari batteri caratterizzati da una forma a spirale) appartenenti al genere Borrelia e, soprattutto, da Borrelia burgdorferi .

Se non viene trattata, l'infezione può progredire, interessando altri distretti dell'organismo e portando alla comparsa di ulteriori sintomi, come marcata debolezza, malessere diffuso, artromialgie migranti, problemi a carico del sistema nervoso, disturbi cardiaci, ecc.

Farmaci per la cura della malattia di Lyme

Per i pazienti in cui la malattia di Lyme viene riconosciuta sin dai primi sintomi e prontamente trattata la prognosi è generalmente buona.

La terapia d'eccellenza è costituita da farmaci antibiotici. La tipologia di principio attivo da impiegare, così come la dose, la via di somministrazione (orale o endovenosa) e la durata del trattamento possono dipendere da molteplici fattori, quali lo stadio della malattia e i sintomi manifestati, l'età del paziente e la sua risposta alla cura.

Il medico stabilirà quindi quale terapia è più idonea per ciascun caso, basandosi sulle linee guida appositamente redatte in materia .

Ad ogni modo, fra i principi attivi ad azione antibiotica impiegati nella cura della malattia di Lyme, ritroviamo:

La doxiciclina per via orale (un principio attivo appartenente alla classe delle tetracicline);

per via orale (un principio attivo appartenente alla classe delle tetracicline); L' amoxicillina per via orale (una penicillina);

per via orale (una penicillina); Il ceftriaxone, generalmente per via endovenosa (un altro antibiotico beta-lattamico appartenente alla classe delle cefalosporine di terza generazione).

Nel trattamento della malattia di Lyme si può altresì ricorrere alla somministrazione di azitromicina per via orale quando non è possibile utilizzare la doxiciclina o l'amoxicillina come prime scelte.

Per la cura della malattia di Lyme in fase precoce, inoltre, è possibile ricorrere alla somministrazione dell'acetossietilcefuroxima per via orale, meglio conosciuta come cefuroxime axetil.

In caso di malattia di Lyme con meningite o manifestazioni cardiache, invece, si può ricorrere alla somministrazione endovenosa di benzilpenicillina (o penicillina G, che dir si voglia).

Altri farmaci

Nella gestione della sintomatologia, se lo ritiene opportuno, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Naturalmente, in funzione della sintomatologia manifestata e delle eventuali complicazioni insorte, il paziente riceverà tutti i trattamenti necessari, farmacologici e non farmacologici.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della malattia di Lyme sopra riportate hanno solo un fine informativo e non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente . Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsiasi farmaco o prodotto per la cura della malattia di Lyme e attenersi a tutte le indicazioni da esso fornite. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi sempre al medico.

Per approfondire: