Non sempre le cause del mal di testa sono chiare. Potrebbe trattarsi di una combinazione di predisposizione genetica, cause endogene e fattori scatenanti; in questi casi si parla di cafelee primarie.

In altri casi, il mal di testa è associato a malattie più o meno complesse: AIDS, anafilassi, aterosclerosi, fuoco di Sant'Antonio, ictus, influenza, ipertensione, leucemia, meningite, mononucleosi, sindrome premestruale, sinusite, varicella. In questi casi si parla più propriamente di cefalee secondarie.