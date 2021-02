Farmaci per la Cura del Linfoma di Burkitt

Cause Da cosa è provocato il Linfoma di Burkitt? Le cause che provocano la comparsa del linfoma di Hodgkin non sono chiare, ma vi è una traslocazione genetica che interessa il gene C-myc localizzato sul cromosoma 8 e il gene che codifica per le catene pesanti delle immunoglobuline localizzato sul cromosoma 14. Nella forma endemica, il linfoma di Burkitt pare essere strettamente correlato all'infezione provocata dal virus di Epistein-Barr; tuttavia, l'effettivo ruolo di tale infezione nell'eziologia del linfoma non è ancora del tutto compreso. Per quel che riguarda la variante correlata ad immunodeficienza, invece, essa è spesso associata all'infezione da HIV (difatti, il linfoma di Burkitt può essere a volte una patologia indicativa di presenza di AIDS), oppure può interessare quei pazienti che assumono farmaci immunosoppressori in seguito ad un trapianto.

Sintomi Qual è la Sintomatologia del Linfoma di Burkitt? La sintomatologia può variare in funzione dell'area interessata che, di solito, tende a gonfiarsi o ad ingrossarsi. Il più delle volte, il linfoma di Burkitt esordisce a livello dei linfonodi cervicali e mascellari, ma si può espandere anche nelle ovaie e nei testicoli, nel midollo, nel cervello e nella pancia, provocando dolore. La malattia può provocare apatia, gonfiore, mal di gola, malessere generale, tumefazione delle ossa mascellari, sudorazione consistente, ulcere delle mucose.