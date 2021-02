Farmaci per la Cura del Linfoma di Hodgkin

Cause Da cosa è provocato il Linfoma di Hodgkin? Le cause che stanno alla base dell'insorgenza del linfoma di Hodgkin non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, fra i fattori di rischio, ritroviamo: Storia familiare;

Sesso ed età (gli uomini sembrano essere leggermente più a rischio di sviluppare la malattia; mentre le fasce di età più a rischio sono quelle fra i 20 e i 30 anni e oltre i 60 anni);

Virus di Epstein-Barr;

Immunodepressione;

Livello socio-economico (il linfoma di Hodgkin sembra più comune fra le persone con elevato tenore di vita);

Fattori geografici (il tumore sembra essere maggiormente diffuso nel Nord Europa, in Canada, negli Stati Uniti e meno diffuso nei paesi asiatici).

Sintomi Come si manifesta il Linfoma di Hodgkin? In molti casi, il primo sintomo che si può percepire in presenza di linfoma di Hodgkin è rappresentato dall'ingrossamento dei linfonodi. Va comunque precisato che l'ingrossamento dei linfonodi non è un sintomo specifico, in quanto ciò può verificarsi spesso anche in presenza di infezioni. Ad ogni modo, fra gli altri sintomi che possono insorgere (anche se pur sempre non specifici) ricordiamo: febbre persistente, perdita di peso e di appetito, stanchezza, sudorazioni notturne, prurito diffuso, tosse.