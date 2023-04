Cause: cosa provoca la Leucemia? L'anormale e incontrollata proliferazione delle cellule leucemiche è dovuta ad anomalie che si generano a carico del DNA. Purtroppo, come per la maggior parte dei tumori, le cause alla base d tali anomalie non sono del tutto chiare, benché ormai si ritenga che nell'insorgenza della malattia via sia il coinvolgimento di molteplici fattori di varia origine e natura, come fattori genetici e costituzionali e fattori ambientali. A questo proposito, fra i principali fattori di rischio che sono stati individuati per aumentare il rischio di insorgenza di leucemie, ricordiamo: presenza di alcune tipologie di anemia, mielodisplasie o altre malattie del sangue; chemioterapici associati a radioterapia; fumo; esposizione ad alcune sostanze tossiche (ad esempio, metalli pesanti, benzene, ecc.); radiazioni ionizzanti; ecc. Per approfondire: Leucemia - Cause e Sintomi