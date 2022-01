Le informazioni sui Legionellosi - Farmaci per la Cura della Legionellosi non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere Legionellosi - Farmaci per la Cura della Legionellosi.

Farmaci

La legionellosi è una malattia infettiva causata da batteri del genere Legionella, pertanto la terapia raccomandata è quella antibiotica. In mancanza di un trattamento adeguato, la malattia evolve verso un graduale peggioramento.

La forma meno grave dell'infezione, la febbre di Pontiac, tende ad autorisolversi in pochi giorni, senza necessità di farmaci o cure specifiche.

Per quanto riguarda la legionellosi, l'eradicazione dell'infezione si basa sulla somministrazione di antibiotici scelti a seconda della specie e del sierogruppo dell'agente causale, identificato durante l'iter diagnostico, tenendo in considerazione la gravità dei sintomi e lo stato di salute del paziente (es. immunocompromissione, presenza di complicanze extra-polmonari, insufficienza renale ecc.).

La Legionella è un batterio essenzialmente intracellulare: per essere efficaci nel trattamento delle legionellosi, gli agenti antimicrobici devono concentrarsi e svolgere la loro attività a tale livello, oltre a distribuirsi e persistere per un tempo adeguato nei tessuti infettati.

Storicamente, l'eritromicina è stato l'antibiotico di prima scelta per la cura della legionellosi. Attualmente, è preferibile l'utilizzo di chinoloni (in particolare, sono farmaci d'elezione: levofloxacina e moxifloxacina), macrolidi (prima scelta: azitromicina e claritromicina; seconda scelta: eritromicina) e tetracicline (doxiciclina). Questi antibiotici si sono dimostrati più attivi contro la Legionella e presentano proprietà farmacocinetiche superiori rispetto a quelle dell'eritromicina (ad esempio: migliore biodisponibilità, migliore penetrazione nei macrofagi, emivita più lunga ecc.). Ai fini della cura della legionellosi, invece, le betalattamine, i carbapenemi, gli aminoglicosidi ed il cloramfenicolo risultano inefficaci, soprattutto per la loro scarsa capacità di penetrazione intracellulare.

In linea generale, la durata del trattamento delle legionellosi non complicate è di 10-14 giorni, ma può essere significativamente più lunga in presenza di ascessi polmonari, empiemi pleurici, endocarditi o altre infezioni extra-polmonari. Per i pazienti gravemente immunocompromessi, il regime terapeutico indicato dal medico può estendersi anche fino a 3 settimane.

Oltre all'antibioticoterapia, la legionellosi può rendere necessario un trattamento di supporto respiratorio e/o sistemico.

Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro la legionellosi, ed alcuni esempi di specialità farmacologiche; spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura: