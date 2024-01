Per laringite s'intende un processo flogistico a carico della laringe e delle corde vocali in essa contenute. Infiammandosi, le corde vocali modificano la loro capacità di vibrare, alterando di conseguenza il suono della voce, che talvolta scompare completamente.

Farmaci per il trattamento della Laringite

In molti casi, la laringite tende ad essere autolimitante e la sintomatologia migliora nell'arco di una settimana circa. Se così non fosse, il medico può decidere di intervenire con un adeguato trattamento.

Il trattamento farmacologico da intraprendere contro la laringite può variare in funzione della causa scatenante, così come in funzione delle condizioni di salute generale del paziente. Per questo motivo, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico prima di assumere qualsivoglia farmaco, di modo che questi possa effettuare una diagnosi e individuare l'approccio terapeutico più idoneo per ciascun caso.

In aggiunta all'eventuale trattamento specifico della causa scatenante, è altresì possibile ricorrere all'uso di farmaci che riducano il processo infiammatorio e i sintomi da esso provocati. Entriamo più nel dettaglio.

Antivirali

Nella maggioranza dei casi, la laringite acuta è il risultato di un'infezione di natura virale. Tuttavia, in simili situazioni, solitamente NON è previsto il trattamento con farmaci antivirali, ma si raccomanda al paziente di stare a riposo e di non sforzare la voce. Eventualmente, il medico potrebbe consigliare l'assunzione di farmaci utili per sfiammare l'area interessata e ridurre la sintomatologia.

Antibiotici

L'utilizzo di farmaci antibiotici è indicato quando la laringite è provocata da un'infezione di natura batterica.

Al fine di prevenire e contrastare il sempre più diffuso fenomeno dell'antibiotico-resistenza, prima di prescrivere farmaci di questo tipo, è fondamentale che il medico si assicuri che l'infiammazione della laringe e delle corde vocali sia provocata da un'infezione sostenuta da batteri. In caso contrario, l'utilizzo dei farmaci antibiotici risulta inutile e controproducente.

Antifungini

Benché le infezioni fungine non costituiscano una causa comune di laringite, si tratta di un'evenienza comunque possibile.

In simili casi, dopo un'accurata diagnosi, il medico potrà prescrivere al paziente l'assunzione di farmaci antimicotici.

FANS

I FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) sono fra i farmaci maggiormente impiegati per ridurre la flogosi e ottenere sollievo da sintomi come dolore, gonfiore e arrossamento. Fra i principi attivi che si possono impiegare ricordiamo l'ibuprofene, il flurbiprofene e l'acido acetilsalicilico (quest'ultimo da non somministrare a bambini e adolescenti con meno di 16 anni di età).

Ad ogni modo, benché diversi medicinali a base dei suddetti principi attivi possano essere acquistati senza presentare alcuna ricetta medica, è comunque bene rivolgersi al proprio medico prima di utilizzarli.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un altro farmaco che non cura la laringite in sé, ma che può essere utilizzato per alleviare i sintomi ad essa associati. Essendo un principio attivo dalle spiccate proprietà antipiretiche è molto utile in presenza di febbre, così come può essere utile per alleviare la sensazione dolorosa grazie alle sue proprietà antidolorifiche.

Anche in questo caso, è sempre consigliabile rivolgersi al medico prima di assumere farmaci a base di questo principio attivo.

Antitussivi

Anche i farmaci per la tosse non sono utilizzati per il trattamento della laringite in sé, ma sono utili per fermare lo stimolo tussivo, soprattutto quando questo si manifesta in maniera importante e fastidiosa. Il continuo tossire, infatti, può peggiorare ulteriormente la condizione di flogosi che affligge corde vocali e laringe, oltre a creare fastidio e disagio al paziente.

Ad ogni modo, anche in questo caso si sottolinea l'importanza di chiedere consiglio al medico prima di ricorrere all'uso di qualsivoglia medicinale antitussivo, a maggior ragione se si stanno già assumendo altri farmaci per il trattamento della laringite e dei suoi sintomi.

Corticosteroidi

L'uso di corticosteroidi per la terapia della laringite viene preso in considerazione dal medico solo in specifici casi caratterizzati da un certo grado di severità. Essi, infatti, sono potenti antinfiammatori il cui impiego non è da considerarsi come trattamento di routine.

Inibitori di pompa protonica

I farmaci inibitori di pompa protonica (come, ad esempio, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo, ecc.) possono rivelarsi utili nel caso in cui la laringite rappresenti una conseguenza della presenza di malattia da reflusso gastroesofageo.

La risalita del contenuto acido dello stomaco, infatti, può determinare infiammazione e irritazione di esofago, faringe e perfino laringe. Grazie al loro meccanismo d'azione, gli inibitori di pompa protonica sono in grado di ridurre la produzione di acido a livello gastrico, contribuendo ad alleviare la sintomatologia.