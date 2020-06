L'esatta causa che porta all'insorgenza della labirintite non è ancora stata identificata; tuttavia, è opinione diffusa che la patologia infiammatoria in questione possa essere la conseguenza di infezioni batteriche o virali a carico dell' orecchio . Altri fattori che sembrano essere in grado di favorire la comparsa di labirintite sono:

Farmaci per la Cura della Labirintite

Il trattamento della labirintite deve avvenire nella maniera più rapida possibile. Difatti, tanto prima s'interviene, maggiore è la probabilità di preservare l'orecchio da danni gravi e irreversibili. Da qui, si può facilmente intuire quanto sia importante una diagnosi tempestiva.

Il trattamento farmacologico della labirintite è mirato al controllo dei sintomi più fastidiosi ed invalidanti. Se, poi, sono presenti condizioni associate che richiedono un trattamento specifico, il medico può valutare anche in questo caso la prescrizione di farmaci idonei.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario il ricorso a trattamenti chirurgici per porre rimedio ad eventuali danni all'orecchio interno. Naturalmente, sarà lo specialista a valutare se e quando ricorrere alla chirurgia.

Di seguito, invece, verranno brevemente elencati e descritti i principali farmaci che si possono utilizzare nel trattamento della labirintite, dei suoi sintomi e dei disturbi che possono associarsi ad essa.

NOTA BENE La terapia più idonea per ciascun paziente deve essere stabilita dal medico dopo un'accurata diagnosi e dopo aver eseguito tutti gli esami e le analisi necessari per delineare il quadro clinico. In nessun caso si deve ricorrere all'auto-diagnosi o a trattamenti fai da te in quanto potenzialmente rischiosi e pericolosi per la salute. In caso di dubbi di qualsiasi tipo, rivolgersi sempre al proprio medico e allo specialista (otorinolaringoiatra).

Trattamento delle Infezioni

Nel caso in cui alla base della labirintite via sia un'infezione, il medico può decidere di intervenire con la prescrizione di farmaci specifici per debellare il patogeno responsabile.

In presenza di infezioni di tipo batterico, questa figura sanitaria può prescrivere la somministrazione di farmaci antibiotici che siano attivi verso il microorganismo che ha dato origine all'infezione. Fra i diversi principi attivi che si possono utilizzare, ricordiamo l'amoxicillina, una penicillina ad ampio spettro attiva contro diversi batteri, sia Gram-positivi che Gram-negativi. Allo stesso modo, si può ricorrere all'uso di cefalosporine, come ad esempio, la ceftazidima o il ceftriaxone.

Qualora l'infezione sia scatenata da virus si potrebbe valutare di ricorrere all'uso di farmaci antivirali. Tuttavia, sembra che spesso, i virus coinvolti siano gli stessi in grado di provocare influenza e raffreddore; in simili frangenti, l'uso di antivirali non appare utile. Ad ogni modo, sarà il medico a decidere come procedere e quali farmaci eventualmente somministrare.

Farmaci Antivertiginosi

I farmaci antivertiginosi possono essere utilizzati per contrastare, appunto, le vertigini che si manifestano in presenza di labirintite. Fra i principi attivi che si possono usare, ricordiamo:

La levosulpiride , un principio attivo appartenente anche al gruppo degli antipsicotici e dei procinetici che viene utilizzata per il trattamento di diversi disturbi, vertigini incluse, sia di origine centrale che periferica.

, un principio attivo appartenente anche al gruppo degli antipsicotici e dei procinetici che viene utilizzata per il trattamento di diversi disturbi, vertigini incluse, sia di origine centrale che periferica. La cinnarizina, principio attivo fra le cui indicazioni terapeutiche rientra proprio il trattamento delle alterazioni dell'equilibrio - di origine centrale e periferica - comprendenti vertigini, nausea e vomito, tremori e acufeni. La cinnarizina è reperibile all'interno di diversi tipi di medicinali, sia da sola che in associazione a dimenidrinato, altro principio attivo capace di esercitare attività antivertiginose cui si aggiungono attività antiemetiche.

Farmaci Antiemetici

I farmaci antiemetici vengono utilizzati per contrastare nausea e vomito che si possono manifestare nel corso delle crisi di labirintite. Fra i principi attivi impiegati in questo senso, ricordiamo:

La proclorperazina (una fenotiazina ad azione antiemetica, appunto) attualmente - Giugno 2020 - disponibile per questa indicazione solo all'interno del medicinale Stemetil® in forma di supposte. La proclorperazina espleta la sua azione agendo direttamente a livello centrale, nella Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ).

(una fenotiazina ad azione antiemetica, appunto) attualmente - Giugno 2020 - disponibile per questa indicazione solo all'interno del medicinale Stemetil® in forma di supposte. La proclorperazina espleta la sua azione agendo direttamente a livello centrale, nella Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ). La metoclopramide, disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte sia alla somministrazione orale che alla somministrazione parenterale. Agisce con diversi meccanismi: antagonizza i recettori D2 della dopamina e i recettori 5-HT3 e 5-HT4 della serotonina.

Sedativi, Ansiolitici, Antidepressivi

I farmaci sedativi, ansiolitici e antidepressivi si utilizzano solo quando - in associazione alla labirintite - il paziente sviluppa disturbi ansiosi, attacchi di panico e depressione per i quali il medico ritiene necessario intraprendere un trattamento farmacologico.

Fra i sedativi e gli ansiolitici che il medico potrebbe decidere di prescrivere ricordiamo il diazepam, una benzodiazepina disponibile in diverse forme farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione.

Fra i farmaci antidepressivi, invece, ricordiamo gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina o SSRI.