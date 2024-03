Non esiste un'unica tipologia di ittiosi; se ne possono distinguere diverse forme in funzione del quadro clinico che ne deriva: l'ittiosi legata al cromosoma X, l' ittiosi volgare , l'ittiosi lamellare, l'ittiosi epidermolitica, l'eritrodermia congenita ittiosiforme e l' ittiosi arlecchino .

Le forme acquisite di ittiose, invece, hanno cause sconosciute. SI manifestano in età adulta , spesso in associazione ad altre patologie aventi diversa origine e natura (ad esempio, ipotiroidismo , AIDS , ecc.).

In funzione del tipo di ittiosi presa in considerazione, possono essere differenti le cause scatenanti. In particolare, possiamo distinguere le forme ereditarie dalle forme acquisite.

Ad ogni modo, alcuni sintomi sono presenti - in maniera più o meno marcata - in tutte le forme di ittiosi. Tali sintomi consistono in ipercheratosi , secchezza della pelle , formazione di squame sulla cute e prurito .

Farmaci per il trattamento dell'Ittiosi

Purtroppo, non esistono dei farmaci veri e propri per la cura delle varie forme di ittiosi. Il trattamento farmacologico che s'intraprende, pertanto, è mirato solamente a ridurne le manifestazioni cliniche.

Generalmente, nelle forme d'ittiosi più lievi, si può ricorrere all'utilizzo di preparazioni per uso cutaneo a base di sostanze emollienti, nutrienti e cheratolitiche.

Nei casi più gravi d'ittiosi, invece, il medico può decidere d'intervenire istituendo una terapia a base di retinoidi per via sistemica.

Acido salicilico

L'acido salicilico può essere impiegato nel trattamento sintomatico delle ittiosi più lievi grazie alle sue proprietà cheratolitiche.

In altre parole, l'acido salicilico è in grado di favorire la desquamazione della cute, quindi il ricambio cellulare. Pertanto, può essere utile per il trattamento dell'ipercheratosi e della pelle secca che caratterizzano l'ittiosi. In particolare, il suo impiego è indicato nel trattamento di alcune forme di ittiosi nell'adulto.

L'acido salicilico è disponibile in formulazioni farmaceutiche per uso topico (ad esempio, unguenti) all'interno delle quali può essere presente da solo o in associazione ad altri principi attivi che possono essere utili per trattare le manifestazioni dell'ittiosi.

Retinoidi

Come accennato, in alcuni casi, il medico specialista può decidere di ricorrere alla somministrazione di retinoidi per via sistemica.

I retinoidi sono principi attivi derivati della vitamina A che trovano impiego nel trattamento sintomatico di diverse patologie cutanee, fra cui, appunto, troviamo l'ittiosi.

Tuttavia, è bene ricordare che la somministrazione di retinoidi per via sistemica può causare diversi effetti collaterali che non devono essere sottovalutati, quali: secchezza delle fauci e delle mucose, alterazioni della colesterolemia e della trigliceridemia e xeroftalmia. Inoltre, questi farmaci sono teratogeni, pertanto, il loro utilizzo è controindicato nelle donne in gravidanza e anche nelle madri che allattano al seno.

Per i suddetti motivi, solitamente, il trattamento a base di retinoidi per via sistemica è riservato solo alle forme più severe di ittiosi.

Fra i diversi principi attivi che si possono utilizzare, ricordiamo l'acitretina, disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule e con indicazioni terapeutiche specifiche per il trattamento degli stati ittiosiformi.

Nel momento in cui s'inizia la terapia con acitretina, è fondamentale seguire tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda il dosaggio di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda la frequenza delle somministrazioni e la durata del trattamento stesso. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio specialista di riferimento.