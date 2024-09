In termini medici, il " colesterolo alto " viene chiamato ipercolesterolemia: si tratta di una condizione patologica in cui i livelli di colesterolo nel sangue sono assai più elevati rispetto alla norma (> 200mg/dl).

Anche se molti pazienti affetti da colesterolo alto sono geneticamente predisposti , non mancano certo i casi in cui l'ipercolesterolemia è legata a dieta squilibrata, ricca di lipidi e carboidrati , obesità / sovrappeso e sedentarietà.

Il colesterolo alto, di per sé, non provoca alcun sintomo: solamente gli esami del sangue possono identificare con certezza la malattia.

Farmaci per la cura del colesterolo alto

Il colesterolo alto - in particolare quando associato a diabete, ipertensione, obesità (sindrome metabolica) e tabagismo - aumenta esponenzialmente il rischio di malattie cardiovascolari; per questo, il monitoraggio dei valori di colesterolo nel sangue rientra tra le regole di prevenzione delle patologie cardiovascolari, soprattutto per i pazienti che presentano una predisposizione genetica alla malattia, per gli obesi e per tutti gli individui che hanno già subito in passato un evento cardiovascolare.

L'approccio di correzione dietetica costituisce la misura preventiva più importante per sfuggire all'ipercolesterolemia: si raccomanda di ridurre l'apporto di colesterolo alimentare e di grassi saturi introdotti con la dieta, oltre a preferire alimenti sani (come cereali, legumi, ortaggi, prodotti integrali) a quelli iperlipidici (come burro, latticini, formaggi) e sale.

Chiaramente, ad un regime dietetico bilanciato è consigliato associare la pratica regolare di esercizio fisico.

Il ricorso a farmaci ipolipidemizzanti può costituire un'opzione quando la dieta associata all'attività fisica non risulta sufficiente per mantenere in equilibrio i livelli di colesterolo nel sangue.

A questo proposito, è fondamentale sottolineare che la somministrazione di farmaci non deve sostituire né un regime dietetico ideale, né il regolare esercizio fisico , piuttosto dev'essere un completamento ad essi.

Di seguito verranno illustrate le principali classi di farmaci utilizzate per abbassare i livelli di colesterolo.