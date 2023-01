L'insonnia può essere un fenomeno saltuario o frequente, caratterizzato da: difficoltà ad addormentarsi, disattenzione, mal di testa, percezione di non aver riposato già al risveglio, preoccupazioni durante il sonno, risvegli ripetuti durante il sonno, stanchezza e sonnolenza diurna, tendenza all'irritabilità.

NOTA BENE

Le informazioni sui farmaci per la cura dell'insonnia non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Di seguito sono riportati alcuni dei farmaci che si possono impiegare in caso di insonnia; tuttavia, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura. Pertanto, prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto contro l'insonnia, è opportuno rivolgersi al proprio medico.