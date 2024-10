L'influenza è una malattia virale , ciò significa che i virus sono gli unici responsabili del suo esordio. Nello specifico, i virus maggiormente coinvolti appartengono alla famiglia degli Ortomixoviridiae (influenza di tipo A, B e C). Il contagio, per via aerea, avviene tramite contatto/inalazione di microgoccioline di saliva infette dal virus, diffuse nell'ambiente tramite starnuti , colpi di tosse o semplicemente parlando.

Le informazioni qui riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia tipologia di farmaci per la cura dell'influenza.

Farmaci per l'influenza: quali sono utili?

Nel trattamento dell'influenza il medico può decidere di ricorrere all'uso di specifici farmaci antivirali - la cui assunzione, tuttavia, dovrebbe essere iniziata entro i primi due giorni dalla comparsa dei sintomi - e di farmaci che possono trattare i sintomi che tipicamente l'accompagnano.

Farmaci antivirali

Fra i principi attivi antivirali che si possono utilizzare nel trattamento dell'influenza ricordiamo:

L' oseltamivir : è indicato nel trattamento dell'influenza sia in pazienti adulti che in bambini, inclusi i neonati a termine. Tuttavia, il principio attivo si è mostrato efficace soprattutto quando assunto entro i primi due giori dall'inizio della sintomatologia. Disponibile in formulazioni farmaceutiche per uso orale (capsule e sospensione orale), l'oseltamivir può essere impiegato anche nella prevenzione dell'influenza in casi che saranno valutati singolarmente dal medico.

: è indicato nel trattamento dell'influenza sia in pazienti adulti che in bambini, inclusi i neonati a termine. Tuttavia, il principio attivo si è mostrato efficace soprattutto quando assunto entro i primi due giori dall'inizio della sintomatologia. Disponibile in formulazioni farmaceutiche per uso orale (capsule e sospensione orale), l'oseltamivir può essere impiegato anche nella prevenzione dell'influenza in casi che saranno valutati singolarmente dal medico. Lo zanamivir: si tratta di un altro antivirale che può essere utilizzato nel trattamento dell'influenza, sostenuta sia da virus di tipo A che da virus di tipo B in adulti e bambini da età uguale o maggiore ai 5 anni. Anche in questo caso, è possibile utilizzare il principio attivo per scopi preventivi (profilassi post-esposizione).

Nota Bene I farmaci antivirali non vengono sempre utilizzati e, in qualsiasi caso, il loro impiego deve avvenire solo se è il medico a prescriverlo. Inoltre, è molto importante precisare e ricordare che i farmaci antivirali NON devono essere considerati come sostituti del vaccino antinfluenzale.

Farmaci antipiretici

Gli antipiretici servono, nell'ambito dell'influenza, per contrastare il sintomo febbre che tipicamente l'accompagna. L'antipiretico per eccellenza usato in simili casi - sia in adulti che in bambini molto piccoli - è, senz'ombra di dubbio, il paracetamolo.

Disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione (orale, rettale, parenterale), il paracetamolo è ritenuto un principio attivo piuttosto sicuro. Tuttavia, è sempre consigliabile rivolgersi al medico prima di assumerlo.

Per quel che riguarda la posologia, consultare questa figura sanitaria e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale a base di paracetamolo che si deve assumere.

FANS

I FANS (acronimo di Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) vengono sfruttati nell'ambito dell'influenza per la loro azione antinfiammatoria e antidolorifica. Alcuni di essi, inoltre, sono altresì dotati di azione antipiretica, consentendogli di trattare diversi dei sintomi che tipicamente accompagnano la malattia influenzale (quali febbre, infiammazione e dolore). Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo di farmaci che si possono impiegare ritroviamo l'ibuprofene e l'acido acetilsalicilico.