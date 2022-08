Introduzione Quando si parla di farmaci per prevenire la gravidanza si vuole far riferimento a tutti quei medicinali contenenti principi attivi capaci di ostacolare, quindi evitare, l'insorgenza di uno stato di gravidanza. Si parla di gravidanza - o gestazione - per indicare la condizione nella quale la donna si trova dall'inizio del concepimento fino al parto, o comunque fino all'espulsione del feto. NOTA BENE Di seguito verranno elencati i principali farmaci utilizzati per prevenire la gravidanza. Quanto riportato ha un fine puramente illustrativo e non intende sostituirsi in alcun modo al parere del medico curante e dello specialista, così come non intende sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Qualora si desiderasse prevenire gravidanze indesiderate è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico e allo specialista (ginecologo) che, in seguito ad una visita e alle analisi eventualmente necessarie, sapranno consigliare alla propria paziente quali farmaci per prevenire la gravidanza meglio si adattano al suo specifico caso. Shutterstock

Contraccezione di emergenza La contraccezione di emergenza è quella forma di contraccezione che viene effettuata in seguito al coito (post-coitale) e che viene anche definita come contraccezione di urgenza. Si ricorre al suo impiego nel caso dopo un rapporto sessuale non protetto o non protetto in maniera adeguata, oppure in seguito al fallimento di altri metodi contraccettivi che espongono, perciò, al rischio di una gravidanza non voluta. A tal proposito, è molto importante ricordare che i contraccettivi di emergenza N ON devono essere utilizzati come mezzi contraccettivi abituali e vanno impiegati solo nei casi di effettiva emergenza . Un'altra doverosa precisazione riguarda il fatto che i contraccettivi orali d'urgenza NON sono da considerarsi farmaci abortivi , in quanto non interrompono una gravidanza già in atto, ma impediscono che questa si verifichi. Contraccettivi orali di emergenza Appartengono al gruppo dei contraccettivi orali di emergenza la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo. Entriamo più nel dettaglio. Pillola del giorno dopo La pillola del giorno dopo è un farmaco contenente un principio attivo di tipo progestinico nelle concentrazioni idonee a determinare un effetto contraccettivo dopo la sua assunzione. Più precisamente, tale attivo è rappresentato dal levonorgestrel. La pillola del giorno dopo, per essere efficace, deve essere assunta il prima possibile: preferibilmente entro e non più tardi di 72 ore dal rapporto considerato a rischio . Per approfondire: Pillola del Giorno Dopo: quando e come si assume? Pillola del Giorno Dopo: controindicazioni ed effetti collaterali Pillola dei cinque giorni dopo La pillola dei cinque giorni dopo è un altro contraccettivo orale di emergenza che si può utilizzare in caso di rapporto sessuale a rischio e in caso di fallimento di altro metodo anticoncezionale. Si tratta di un medicinale a base del principio attivo ulipristal acetato, un modulatore del recettore del progesterone. Questo tipo di contraccettivo orale d'emergenza deve essere assunto entro 120 ore (5 giorni) dal rapporto sessuale non protetto o dal fallimento del mezzo contraccettivo scelto . Per approfondire: Pillola dei 5 Giorni Dopo: cos'è e come funziona? Serve la ricetta? IUD al rame La spirale o IUD al rame può essere utilizzata anch'essa come metodo contraccettivo di emergenza. Chiaramente, anche in questo caso, per il suo inserimento è necessario l'intervento dello specialista. Lo IUD al rame deve essere inserito entro cinque giorni dal rapporto sessuale ritenuto a rischio . Per maggiori informazioni, rivolgersi al ginecologo, al medico, oppure al consultorio presente nel proprio territorio.

Pillola abortiva La pillola abortiva non è propriamente un farmaco per prevenire la gravidanza , ma un farmaco utilizzato per interromperla quando questa si è già instaurata. Nel dettaglio, si tratta di un medicinale a base di mifepristone, uno steroide sintetico ad azione antiprogestinica. La pillola abortiva non si acquista in farmacia in quanto il suo impiego è consentito solo a livello ospedaliero e nelle strutture convenzionate che operano l'interruzione di gravidanza. Per approfondire: Pillola Abortiva - Mifepristone: cos'è, come richiederla, effetti collaterali Pillola Abortiva: vantaggi, svantaggi, controindicazioni