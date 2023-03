Il glaucoma condizione patologica subdola che interessa gli occhi e che può provocare un danno irreversibile al nervo ottico , responsabile di una progressiva diminuzione della vista, fino alla cecità. Il glaucoma si caratterizza, il più delle volte, per un aumento della pressione intraoculare che, con il passare del tempo, rende vulnerabili i tessuti all'interno dell'occhio alterando in maniera insidiosa il nervo ottico.

Farmaci per la Cura del Glaucoma

Tra tutte le malattie che colpiscono gli occhi, il glaucoma rappresenta la seconda causa di cecità: per questo motivo, alla prima manifestazione dei sintomi la visita oculistica è assolutamente necessaria. Come abbiamo visto, tuttavia, nella maggior parte dei casi il glaucoma tende a divenire sintomatico soltanto in uno stadio avanzato; a tal proposito, sono consigliati periodici controlli alla vista, specie nelle persone che hanno già oltrepassato i 40 anni.

Per la cura del glaucoma i farmaci che riducono la pressione intraoculare sono considerati di prima scelta: tra i più utilizzati non possiamo dimenticare i beta-bloccanti, gli analoghi delle prostaglandine e gli inibitori dell'anidrasi carbonica.

Farmaci beta-bloccanti

Questi farmaci sono i più utilizzati in assoluto per la cura del glaucoma ad angolo aperto; risultano particolarmente utili per abbassare la pressione intraoculare, dato che espletano la propria azione terapeutica direttamente sull'umore acqueo, riducendone la produzione.

Sebbene i farmaci beta-bloccanti possano essere sia assunti per via orale sia applicati localmente, è preferibile quest'ultima modalità d'impiego.

Fra i principi attivi che si possono impiegare nella cura dle glaucoma ritroviamo:

Il timololo ;

; Il betaxololo ;

; Il carteololo ;

; Il levobunololo.

Analoghi delle prostaglandine

Gli analoghi delle prostaglandine espletano la propria attività terapeutica favorendo il deflusso dell'umore acqueo, di conseguenza la pressione intraoculare tende a normalizzarsi. Solitamente, gli analoghi delle prostaglandine si utilizzano quando il paziente non può assumere beta-bloccanti o quando l'uso dei soli beta-bloccanti non ha sortito gli effetti sperati. Tipico effetto collaterale di queste sostanze è l'iperpigmentazione dell'iride.

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo e usati nell'ambito della terapia dle glaucoma, ricordiamo:

Il latanoprost ;

; Il bimatoprost ;

; Il tafluprost ;

; Il travoprost.

Lo sapevi che… Esistono medicinali per uso oculare indicati per il trattamento del glaucoma formulati con beta-bloccanti e analoghi prostaglandinici in associazione.

Farmaci simpaticomimetici

Un'altra categoria di farmaci impiegati come seconda linea per la cura del glaucoma sono appunto i simpaticomimetici, che mimano, cioè, l'attività dell'adrenalina e della noradrenalina.

Fra i principi attivi di questo tipo utilizzati nel trattamento del glaucoma, ricordiamo:

La brimonidina ;

; L' apraclonidina ;

; La pilocarpina.

Farmaci inibitori dell'anidrasi carbonica

Questi farmaci vengono generalmente utilizzati come seconda linea nella terapia contro il glaucoma. Gli inibitori dell'anidrasi carbonica espletano la propria azione terapeutica inibendo la formazione dell'umore acqueo.

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo che vengono usati in terapia contro il glaucoma, ritroviamo:

L' acetazolamide ;

; La brinzolamide ;

; La dorzolamide.

Agonisti alfa-adrenergici

Questi farmaci agiscono riducendo la produzione di umor acqueo e ne incrementano il deflusso. Gli agonisti dei recettori alfa-adrenergici possono essere utilizzati sia come monoterapia nei pazienti che non possono utilizzare i farmaci beta-bloccanti, oppure come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare. Fra i principi attivi impiegati in questo senso, ritroviamo:

L' apraclonidina ;

; La brimonidina.

Diuretici osmotici

Per ridurre la pressione endooculare, il medico può decidere di ricorrere all'uso di alcuni tipi di diuretici osmotici. Essi agiscono incrementando la concentrazione di sali a livello ematico, favorendo così il drenaggio dell'occhio per osmosi. Per il trattamento del glaucoma, ad esempio, è possibile ricorrere all'uso del mannitolo somministrato per via endovenosa (naturalmente, ad opera di personale sanitario specializzato).