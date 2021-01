Allo stadio iniziale, la gengivite è facilmente reversibile; tuttavia, quando sottovalutata, l'infiammazione alle gengive si estende, creando un danno sempre maggiore. Data la facilità di risoluzione della gengivite al suo esordio e la difficoltà di guarigione quando trascurata, è doveroso sottolineare nuovamente l'importanza dell'igiene orale quotidiana, che dev'essere ripetuta almeno tre volte durante la giornata. Naturalmente, altretatnto importante è il controllo periodico dal dentista.

Il trattamento d'igiene dentale a casa prevede di:

L'igiene dentale professionale consiste nella:

Il trattamento farmacologico per la cura della gengivite prevede di assumere formulazioni farmacologiche a base di battericidi e sostanze antinfiammatorie. Spetterà comunque al medico o allo specialista prescrivere il trattaemnto più idoneo per ciascun paziente.

NOTA BENE

Le informazioni sui farmaci per la cura della gengivite di seguito riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto per il trattamento della gengivite.

Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro la gengivite. Tuttavia, come già accennato, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.