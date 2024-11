Farmaci per la cura della gengivite: quali sono?

La gengivite consiste in un' infiammazione a carico delle gengive : si tratta di un disagio gengivale di semplice risoluzione, che tuttavia non dev'essere sottostimato, dato che una gengivite trascurata può essere l'inizio di vere e proprie patologie, come la piorrea (o parodontite ).

Le cause della gengivite risiedono essenzialmente nell'accumulo di placca sulla superficie dei denti e delle gengive: la placca è un film appiccicoso ed opalescente, terreno ideale di proliferazione per i batteri .

Se trattata tempestivamente, la gengivite è un'infiammazione facilmente reversibile, che non lascia strascichi. Se trascurata, invece, può sfociare in danni importanti ai tessuti della gengiva ed evolvere in parodontite, la forma più grave della malattia gengivale .

Quali sono i farmaci?

I farmaci impiegati nella gestione terapeutica della gengivite sono:

Clorexidina;

Antinfiammatori per il dolore;

Antibiotici a uso locale;

Antibiotici a uso orale;

Integratori vitaminici.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della gengivite di seguito riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto per il trattamento della gengivite. Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro la gengivite. Tuttavia, come già accennato, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

Clorexidina

La clorexidina è un principio attivo ad azione antimicrobica e antisettica largamente utilizzato per la disinfezione della mucosa orale, il che lo rende particolarmente utile anche in presenza di gengivite.

La clorexidina è disponibile all'interno di numerosi farmaci e dispositivi che possono essere formulati come gel gengivali, collutori, soluzioni e spray per mucosa orale, compresse orosolubili.

Benché questi prodotti siano liberamente acquistabili senza bisogno di ricetta medica, è bene precisare che il loro uso dovrebbe avvenire solo dietro consiglio del medico o dello specialista.

Farmaci antinfiammatori

Quando la gengivite è particolarmente severa e dolorosa, il medico o lo specialista potrebbe decidere di prescrivere la somministrazione di farmaci antinfiammatori per diminuire l'infiammazione e alleviare il dolore.

Tra gli antinfiammatori più usati si segnalano il paracetamolo e l'ibuprofene.

Si ricorda che l'assunzione di antinfiammatori deve avvenire solo su prescrizione del medico o del dentista.

Lo sapevi che... Anche un utilizzo eccessivo di collutori e di dentifrici particolarmente aggressivi può paradossalmente contribuire ad accentuare il problema della gengivite: si raccomanda, pertanto, di utilizzare sempre i prodotti per l'igiene dentale nel modo corretto, con la giusta frequenza d'uso e di scegliere dentifrici di qualità.

Antibiotici a uso locale

Gli antibiotici topici possono trovare impiego per consolidare trattamenti come la detartrasi o la levigatura radicolare.

Esistono in varie formulazioni: gel, strisce, microsfere.

Il meccanismo d'azione si basa sul rilascio graduale del principio attivo, il cui effetto è quello di distruggere i batteri che colonizzano le gengive.

Tra i principi attivi usati si segnalano:

Minociclina,

Doxiciclina,

Tetraciclina e

Metronidazolo.

Antibiotici a uso orale

Solo in rari casi i medici prescrivono antibiotici a uso orale per contrastare la gengivite: lo fanno, in genere, quando l'infiammazione è grave ai limiti della parodontite (condizione per la quale l'uso di antibiotici orali è più frequente) o in presenza di forma particolare e molto severa di gengivite, nota come gengivite ulcerosa necrotizzante acuta.

L'impiego di questi farmaci è limitato, in quanto possono avere diversi effetti collaterali e produrre batteri resistenti ai farmaci.

I principi attivi utilizzati sono:

Metronidazolo e

Amoxicillina.

Integratori vitaminici

Studi sulle vitamine hanno confermato che le carenze vitaminiche, in particolare quelle relative alla vitamina A, vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina K, possono avere ripercussioni serie sulla salute delle gengive.

Ecco, quindi, che, alle volte, per trattare la gengivite, può essere indicata anche una supplementazione vitaminica.