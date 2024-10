L'infezione in sé, però, non è l'unica responsabile dell'insorgenza della febbre reumatica. Infatti, pare che l'infiammazione sia provocata da un malfunzionamento nel sistema immunitario che - precedentemente attivatosi per contrastare lo streptococco - ad un certo punto inizia ad attaccare l'organismo stesso. La causa di ciò, tuttavia, non è ancora stata chiarita del tutto.

Farmaci per la febbre reumatica

Se non adeguatamente trattata, la febbre reumatica può causare danni permanenti. Anche se, in realtà, non esistono dei veri e propri farmaci per curare la febbre reumatica, si possono intraprendere dei trattamenti farmacologici mirati a ridurne i sintomi. Infatti, generalmente, il medico prescrive farmaci antinfiammatori non steroidei.

Nei casi più gravi e/o in presenza di una grave cardite, invece, potrebbero essere prescritti anche dei corticosteroidi.

Ovviamente, nel caso in cui sia ancora presente l'infezione da streptococco del gruppo A, è necessario intervenire con adeguate terapie antibiotiche per eradicare l'agente infettivo in questione.

FANS

I farmaci antinfiammatori non steroidei possono essere impiegati nel trattamento della febbre reumatica in virtù delle loro proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche.

Pertanto, sono utili per ridurre l'infiammazione e per controllare i sintomi acuti da questa indotti. Fra i principi attivi maggiormente impiegati, ricordiamo l'ibuprofene, un farmaco disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a differenti vie di somministrazione. Nei bambini, di solito, l'ibuprofene viene somministrato per via orale o per via rettale. La posologia esatta di medicinale deve essere stabilita dal medico su base individuale, in funzione della gravità della malattia e in funzione dell'età e del peso corporeo di ciascun paziente.

Corticosteroidi

I corticosteroidi sono potenti agenti antinfiammatori che possono, però, causare gravi effetti collaterali. Per questo motivo, il loro utilizzo è riservato ai casi più gravi di febbre reumatica e ai casi in cui siano presenti anche delle gravi carditi. Il loro uso deve comunque avvenire sotto lo stretto controllo del medico.

Fra i vari principi attivi che si possono utilizzare, ricordiamo il prednisone. L'esatta quantità di farmaco da assumersi deve sempre essere stabilita dal medico su base individuale per ogni paziente.

Antibiotici

Gli antibiotici vengono utilizzati per debellare completamente l'infezione sostenuta dallo streptococco del gruppo A. Fra gli antibiotici maggiormente impiegati, ricordiamo:

Amoxicillina : un antibiotico appartenente alla classe delle penicilline. Generalmente, il trattamento ha una durata di 10 giorni. In qualsiasi caso, l'esatta posologia di medicinale deve essere stabilita dal medico.

: un antibiotico appartenente alla classe delle penicilline. Generalmente, il trattamento ha una durata di 10 giorni. In qualsiasi caso, l'esatta posologia di medicinale deve essere stabilita dal medico. Eritromicina: un antibiotico appartenente alla classe dei macrolidi. Solitamente, viene impiegata nei pazienti che hanno manifestato allergie nei confronti delle penicilline. La dose di eritromicina utilizzata nei bambini varia in funzione della loro età e del loro peso corporeo e deve essere stabilita dal medico, pertanto, è fondamentale attenersi alle indicazioni da esso fornite.