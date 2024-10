Per approfondire:

In ambito medico, il comune " mal di gola " è più precisamente noto come " faringite ".

Altre possibili cause di faringite possono essere individuate in: allergie , eccessivo uso o sforzo dei muscoli faringei, eccessiva secchezza dell'ambiente in cui si soggiorna con maggior frequenza, inalazione cronica di sostanze irritanti , ecc.

In alcuni casi la faringite potrebbe anche essere il risultato di un insulto di natura batterica (ad esempio, mal di gola da streptococco ).

Nella maggior parte dei casi, la faringite è il risultato di un'infezione di natura virale, come avviene ad esempio nel caso di raffreddore , influenza , mononucleosi , ecc.

In genere, la faringite è associata ad altri disturbi, quali difficoltà a respirare , debolezza, febbre , inappetenza ed otalgia .

Farmaci mal di gola e faringite

Il trattamento della faringite è strettamente connesso al trattamento della causa che l'ha provocata.

Se il fattore scatenante è riconducibile ad un'infezione virale, si raccomanda riposo ed eventualmente l'assunzione di farmaci per il trattamento di sintomi come febbre e dolore. Allo scopo, possono essere utilizzati antipiretici (come il paracetamolo) e di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come flurbiprofene, ketoprofene o ibuprofene, somministrati per via orale o per via locale (spray per la gola o caramelle per la gola medicate).

In caso di faringite di natura batterica, il medico prescriverà una adeguata terapia antibiotica. Anche in questo caso, si potrà ricorrere all'uso di antipiretici e antinfiammatori per il controllo dei sintomi.

Quando la faringite è provocata da allergie, il medico può decidere di intraprendere una specifica terapia prescrivendo farmaci antistaminici.

Se la faringite è imputabile all'inalazione di sostanze irritanti, affinché questa si risolva è necessario evitare il contatto con le sostanze in questione. Eventualmente, il medico potrà prescrivere un trattamento sintomatico.