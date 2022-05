Come accennato, l'erisipela è un'infezione batterica che, nella stragrande maggioranza dei casi, è sostenuta da streptococchi beta-emolitici del gruppo A, benché siano possibili anche le infezioni da streptococchi non del gruppo A. Difatti, per esempio, nei neonati l'infezione è spesso provocata da streptococchi del gruppo B; mentre in altri casi può esservi il coinvolgimento di batteri , quali: Staphylococcus aureus , Escherichia coli , Haemophilus influenzae , Klebsiella pneumoniae.

Dopo la comparsa dei suddetti sintomi, insorgono le lesioni cutanee tipiche di quest'infezione: dapprima si presentano come piccole macchie eritematose che in seguito evolvono formando placche indurite, tese e dai brodi nettamente rialzati rispetto al paino cutaneo . Nei casi più gravi possono altresì manifestarsi vescicole , bolle , petecchie e necrosi.

Farmaci per la cura dell'Erisipela

Dal momento che l'erisipela è un'infezione di natura batteria, il principale trattamento farmacologico consiste nella somministrazione di farmaci antibiotici - per via orale o parenterale - verso cui i patogeni causa della patologia sono sensibili.

Naturalmente, l'impiego di simili farmaci deve avvenire solo se prescritto dal medico e rispettando tutte le indicazioni da esso fornite . A questo proposito, si ricorda che la terapia antibiotica va sempre portata a termine, anche se i sintomi migliorano o si risolvono .

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura dell'erisipela non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia tipo di farmaco. Di seguito sono riportati i farmaci maggiormente impiegati contro l'erisipela; tuttavia, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato e alla sua risposta alla cura.

Penicilline

La penicillina di prima scelta per il trattamento dell'erisipela è rappresentata dalla penicillina V (o fenossimetilpenicillina). Tuttavia, ad oggi (maggio 2022), sul mercato farmaceutico italiano non sono più presenti medicinali che la contengono. Pertanto, il medico può decidere di prescrivere altre tipologie di penicilline per il trattamento dell'erisipela, da assumersi per bocca o tramite iniezione.

Per i casi gravi , è possibile ricorrere all'uso di penicillina G (benzilpenicillina) per via endovenosa.

Le penicilline agiscono inibendo la sintesi del peptidoglicano batterico.

Cefalosporine

Le cefalosporine - analogamente alle penicilline - appartengono al gruppo degli antibiotici beta-lattamici, pertanto, anch'esse espletano la loro azione terapeutica attraverso l'inibizione della sintesi del peptidoglicano dei microorganismi batterici.

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo che si possono utilizzare nel trattamento dell'erisipela ricordiamo:

La cefazolina ;

; Il ceftriaxone.

Macrolidi

Gli antibiotici macrolidi possono essere utilizzati nel trattamento dell'erisipela quando non è possibile ricorrere all'uso delle penicilline, come, ad esempio, nel caso in cui vi sia la presenza di allergie a questo tipo di antibiotici.

I macrolidi espletano la loro azione terapeutica attraverso l'interferenza con la sintesi proteica dei batteri.

Fra i principi attivi che si possono utilizzare nel trattamento dell'erisipela che appartengono al gruppo dei macrolidi ricordiamo l'eritromicina che, per altro, rappresenta anche il capostipite di questa classe di antibiotici.

Altri farmaci e trattamenti

Nell'ambito del trattamento dell'erisipela, il medico potrebbe anche prescrivere la somministrazione di farmaci per contrastare febbre e dolore. L'uso di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), tuttavia, è controverso poiché si sospetta possano peggiorare l'infezione; pertanto, è bene evitare l'assunzione di farmaci di questo tipo senza aver prima consultato il proprio medico .

Altri trattamenti e rimedi che possono rivelarsi utili nell'ambito della cura dell'erisipela consistono in: