In campo medico, il dolore cervicale è noto come cervicalgia : trattasi di un comune disturbo che colpisce le strutture del collo, includendo muscoli , nervi e vertebre della colonna vertebrale . Il dolore cervicale è spesso descritto come un " torcicollo ", che il più delle volte affligge un solo lato del collo.

Le informazioni sui farmaci per il trattamento del dolore cervicale non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere farmaci per il trattamento del dolore cervicale.

L'intensità del dolore cervicale è soggettiva e dipende anche dalla causa che l'ha favorito; non sempre il dolore al collo rispecchia una condizione allarmante, ma si consiglia di rivolgersi al medico in caso di dolore persistente, perdita di forza delle mani e delle braccia, formicolio continuo agli arti superiori, mal di testa e incapacità di toccare il petto con il mento.

Farmaci per il Trattamento del Dolore Cervicale

Il trattamento per la cura del dolore cervicale dipende dalla causa che l'ha indotto.

Per la cervicalgia di lieve entità, per esempio, sono necessari farmaci antidolorifici da assumere per via orale per ridurre il dolore, mentre per il controllo analgesico delle forme più severe sono consigliate le iniezioni di farmaci analgesici o corticosteroidi.

Anche la crioterapia, o terapia del ghiaccio, sembra particolarmente indicata per creare una sorta di analgesia direttamente nella sede interessata dal dolore: in tal caso, si consiglia l'applicazione di borse o sacchetti del ghiaccio, da non porre direttamente a contatto con la pelle, entro i primi 2-3 giorni dal trauma. Dopo 48-72 ore, si consiglia di sostituire la crioterapia con la terapia del calore: in tal caso, si raccomandano docce calde e impacchi di acqua calda sul collo.

In alcuni casi, è necessario immobilizzare il collo con appositi collari: l'immobilizzazione forzata del collo è raccomandata, in genere, per il dolore cervicale dipendente da strappi muscolari e colpi di frusta (es. a seguito di un incidente stradale). Il collare ortopedico, praticando una lieve pressione nelle strutture del collo, aiuta ad alleviare il dolore; da sottolineare che il collare non va tenuto per un periodo superiore alle 2 settimane.

È doveroso spendere alcune parole sull'importanza degli esercizi per il dolore cervicale: un programma specifico di esercitazioni, praticato frequentemente, può alleviare il dolore, migliorando quindi la qualità di vita del paziente, specie di quelli che lamentano un dolore cervicale cronico. Si raccomanda di eseguire gli esercizi fisioterapici lentamente, evitando movimenti veloci e scatti bruschi, che potrebbero esacerbare il problema preesistente.

Esclusivamente nei casi gravi, la chirurgia costituisce l'ultima opzione percorribile per risolvere il dolore cervicale severo, utile per alleviare la compressione a carico del midollo spinale e dei nervi.

NOTA BENE Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro il dolore cervicale, ed alcuni esempi di principi attivi. Spetta, tuttavia, al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla causa scatenante, alla gravità della situazione, allo stato di salute del paziente ed alla sua risposta alla cura. Pertanto, si raccomanda sempre di rivoglersi a questa figura sanitaria e di seguire le indicazioni da essa fornite.

FANS

I FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) possono essere utilizzati per la terapia del dolore nel contesto della cervicalgia. Fra i principi attivi che il medico può decidere di prescrivere, ricordiamo l'ibuprofene e il naproxene che, in questi casi, vengono solitamente somministrati per via orale.

Corticosteroidi

I farmaci corticosteroidi sono potenti antinfiammatori che potrebbero essere prescritti nei casi di dolore cervicale intenso, associato ad una evidente infiammazione dei nervi del collo. Il loro impiego può non essere sempre indicato e comunque deve avvenire per brevi periodi di tempo.

Sarà il medico a stabilire caso per caso se l'uso di simili farmaci può essere o meno utile e, in caso di sì, quale principio attivo impiegare, in che dose e attraverso quale via di somministrazione.

Altri farmaci utilizzati per ridurre il Dolore Cervicale Acuto

In casi particolari, dipendentemente dalla causa scatenante lo stimolo doloroso, il medico potrebbe decidere di prescrivere la somminsitrazione di altri farmaci per alleviare il dolore cervicale, quali: