Le cause che provocano la dispepsia possono essere diverse. Fra queste, ricordiamo pasti eccessivamente abbondanti e/o consumati troppo velocemnte, pasti eccessivamente ricchi di cibi grassi o assunzione di alimenti non tollerati.

Farmaci per combattere la Cattiva Digestione

Dal momento che la dispepsia può essere provocata da diversi fattori, il trattamento di prima linea deve essere mirato a risolvere la causa primaria che ha dato origine alla cattiva digestione.

Nel caso in cui la cattiva digestione sia dovuta a un pasto troppo abbondante o ricco di cibi difficilmente digeribili, appare chiaro come la migliore strategia terapeutica consista nel prevenire il problema mangiando in maniera corretta, alla giusta velocità ed evitando le abbuffate.

Nel caso in cui, invece, alla base dell'indigestione vi siano disturbi o malattie, potrebbe essere necessario intervenire con terapie farmacologiche specifiche che dovranno essere prescritte dal medico. Ad esempio, se la dispepsia origina da un'infezione sostenuta da Helicobacter pylori, è necessario istituire un'adeguata terapia antibiotica per contrastare l'agente infettivo.

Ad ogni modo, alcuni farmaci possono rivelarsi utili per fornire sollievo al paziente. Quelli maggiormente utilizzati in questo senso verranno di seguito elencati brevemente.

Antiacidi

Gli antiacidi sono farmaci impiegati nel trattamento sintomatico dei bruciori di stomaco che possono essere presenti in caso di dispepsia. Il loro effetto è rapido e temporaneo. Fra i vari antiacidi che si possono impiegare, ricordiamo l'idrossido di magnesio e idrossido di alluminio in associazione. Questi due composti vengono impiegati in associazione contro l'acidità di stomaco. Sono disponibili in diverse formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale.

Procinetici

I procinetici sono farmaci che aiutano e stimolano la motilità intestinale. Inoltre, possono essere utilizzati anche per contrastare il vomito. Fra i principi attivi maggiormente utilizzati, troviamo la metoclopramide.

Inibitori di pompa protonica e antagonisti dei recettori H2

Gli inibitori di pompa protonica e gli antagonisti dei recettori H2 sono farmaci che agiscono riducendo la secrezione di acido cloridrico a livello gastrico. Tuttavia, più che per contrastare la cattiva digestione, questi medicinali vengono utilizzati quando la dispepsia è causata da particolari affezioni gastrointestinali. Infatti, queste classi di farmaci possiedono indicazioni terapeutiche specifiche per il trattamento di patologie quali gastriti, malattie da reflusso gastroesofageo e ulcere gastriche e duodenali.

