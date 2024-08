Farmaci per la cura del diabete di tipo 1: quali sono?

Farmaci per la cura del diabete di tipo 1

Il diabete mellito di tipo 1 deve essere curato con farmaci per tutta la vita. A partire dal momento in cui viene diagnosticato, i diabetici devono assumere insulina per garantire all'organismo una glicemia costante, evitando picchi glicemici eccessivi.

Il trattamento farmacologico si pone l'obiettivo di controllare i sintomi del diabete e di evitare le complicanze gravi, soprattutto quelle a lungo termine.

Esistono varie forme di insulina, distinte sulla base del tempo di latenza, del tempo di picco e della durata d'azione.

La terapia volta a trattare i sintomi del diabete mellito di tipo 1 prevede la somministrazione di insulina tramite iniezione sottocutanea; gli ipoglicemizzanti orali, invece, indicati per la cura del diabete mellito di tipo 2, non possono essere assunti nella forma insulino-dipendente.

Fra i differenti tipi di insulina che si possono utilizzare nell'ambito del trattamento del diabete di tipo 1, ricordiamo:

Le insuline ad azione rapidissima, come: Insulina Lispro; Insulina Aspart; Insulina Glulisina.

Le insuline ad azione rapida, come l'insulina umana regolare;

Le insuline ad azione intermedia, come l'insulina NPH;

Le insuline ad azione lenta, come: Insulina Glargine; Insulina Detemir; Insulina Degludec.



In commercio, esistono anche medicinali composti da miscele precostituite di insulina rapidissima e insulina intermedia.

Il tipo di insulina da somministrare a ciascun paziente, così come il dosaggio, verranno stabiliti dallo specialista (diabetologo) su base individuale per ciascun paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi sempre alle indicazioni da esso fornite.

Naturalmente, nell'ambito della gestione del diabete di tipo 1, anche la correzione delle abitudini alimentari riveste un ruolo molto importante. Anche in questo caso, il consulto con uno specialista risulta essere fondamentale.