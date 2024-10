Farmaci per la cura del diabete insipido: quali sono?

Pur essendo conosciuta come diabete , la forma "insipida" non ha nulla a che vedere con il diabete mellito , patologia correlata ad un deficit dell'azione insulinica . Il diabete insipido, infatti, è una condizione caratterizzata da un'eccessiva emissione di urina, in risposta alla quale l'organismo incrementa la sensazione di sete comportando, perciò, una sete eccessiva.

Farmaci per la cura del diabete insipido

Il trattamento del diabete insipido mira soprattutto a diminuire la quantità di urina escreta e a rimpiazzare i liquidi persi con la minzione. La terapia farmacologica impiegata può variare in funzione della forma di diabete insipido che interessa il paziente.

Il diabete insipido centrale viene trattato con la somministrazione di analoghi dell'ormone antiudiuretico, quale è la desmopressina. Lo scopo è quello di colmare il deficit di questo ormone che non viene prodotto in quantità adeguate dall'ipofisi. Il dosaggio deve essere accuratamente messo a punto per ciascun paziente in modo da garantire l'equilibrio idrico e una normale produzione di urina.

Il diabete insipido nefrogeno, invece, non dipendendo da un deficit di vasopressina, non può essere trattato con la somministrazione di suoi analoghi. Solitamente, questa forma di diabete insipido viene trattata assicurando al paziente un adeguato apporto di acqua, limitando sodio e proteine nella dieta e con la correzione della causa sottostante, quando questa è nota. In alcuni casi, lo specialista potrebbe ritenere opportuno ricorrere all'uso di diuretici tiazidici. Per quanto possa sembrare paradossale la somministrazione di questo tipo di farmaci, essi potrebbero rivelarsi utili in quanto possono contribuire a ridurre la diuresi andando a diminuire il rilascio di acqua in corrispondenza delle aree vasopressina-sensibili presenti a livello dei tubuli renali collettori.