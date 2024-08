Farmaci per la cura del diabete gestazionale: quali sono?

In genere, i sintomi del diabete gestazionale sono poco evidenti e possono pertanto risultare difficili da identificare. Ad ogni modo, in alcune pazienti si possono manifestare sintomi come sete intensa , necessità di minzione più frequente del solito, bocca asciutta, stanchezza .

Farmaci per la cura del diabete gestazionale

Lo scopo principale del trattamento del diabete prestazionale è quello di tenere sotto controllo i livelli glicemici, al fine di salvaguardare la salute della madre e del feto e al fine di prevenire l'insorgenza di complicanze che possono essere anche molto gravi.

In questo contesto è molto importante essere seguiti da un dietista che fornisca indicazioni in merito alla corretta dieta da seguire, che deve essere bilanciata ed elaborata in modo tale da favorire il controllo glicemico. La dieta va poi associata ad una regolare attività fisica, naturalmente che sia appropriata allo stato in cui la donna si trova. Ancora una volta, pertanto, è bene rivolgersi al proprio specialista di riferimento per ottenere indicazioni specifiche e mirate.

Nel caso in cui dieta e attività fisica non siano sufficienti a controllare la glicemia della paziente, lo specialista potrebbe prescrivere la somministrazione di farmaci per il trattamento del diabete. Solitamente, si ricorre all'uso dell'insulina per via iniettabile; in alcune situazioni, però, il medico potrebbe altresì prendere in considerazione la somministrazione di farmaci per uso orale (ipoglicemizzanti orali).