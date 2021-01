Farmaci per la Cura della Dermatite Seborroica

Cause

Da cosa è provocata la Dermatite Seborroica?

Le cause alla base dell'insorgenza della dermatite seborroica non sono del tutto note; tuttavia, si ritiene via sia il coinvolgimento di fattori genetii, familiare, endocrini, ambientali e perfino alimentari. A questi, si aggiunge poi la prsenza di un particolare tipo di fungo - o, meglio, di un liveito - noto come Malassezia furfur he sembra rivestire un ruolo molto importante nella patogenesi di questa forma di dermatite.

Fra i possibili fattori esacerbanti, ricordiamo la scarsa/scorretta igiene, lo stress, le variazioni ormonali, la tricotillomania, il clima freddo, l'immunodepressione.