La dermatite da pannolino è un' infiammazione della pelle che può colpire, per l'appunto, i bambini portatori di pannolino. Questa particolare forma di dermatite è anche conosciuta come eritema da pannolino, oppure come irritazione da pannolino .

Farmaci per la Dermatite da Pannolino

Partiamo subito col dire che, in presenza di dermatite da pannolino, i farmaci vanno usati solo in alcuni casi e SOLO se è il pediatra a prescriverli.

Innanzitutto, per scongiurare l'insorgenza di questa forma di dermatite è fondamentale cambiare tempestivamente il pannolino e mantenere la zona asciutta e accuratamente detersa.

Se la dermatite è già comparsa e non è complicata da alcun tipo d'infezione - prima di ricorrere a un qualsiasi tipo di trattamento farmacologico - il medico può consigliare l'applicazione di una pasta a base di ossido di zinco. Questo tipo di prodotto, infatti, è in grado sia di curare, sia di prevenire l'eritema da pannolino, e non richiede la ricetta medica per la sua dispensazione.

Nei casi in cui, invece, la dermatite da pannolino sia grave e non risponda ai sopra descritti trattamenti, allora il pediatra potrebbe decidere di ricorrere all'uso di farmaci corticosteroidi per uso topico.

Infine, se la dermatite è complicata da infezioni batteriche o fungine, naturalmente, il medico istituirà un'appropriata terapia antibatterica o antifungina, volta a debellare la stessa infezione.

Corticosteroidi

Nel caso in cui la dermatite da pannolino si sia aggravata in modo particolare e/o nel caso in cui sia refrattaria ad altri tipi di trattamenti, il pediatra potrebbe decidere di intervenire prescrivendo corticosteroidi per uso cutaneo.

I corticosteroidi per uso cutaneo, infatti, sono potenti farmaci antinfiammatori con indicazioni terapeutiche per il trattamento di differenti forme di dermatite. Tuttavia, a causa dei loro non indifferenti effetti collaterali, si cerca di limitarne il più possibile l'impiego nella prima infanzia.

Ad ogni modo, se è assolutamente necessario intraprendere la terapia a base di corticosteroidi nei bambini, questa deve essere effettuata solo ed esclusivamente sotto lo stretto controllo del medico.

Antimicotici

Quando la dermatite da pannolino è complicata da infezioni fungine, il pediatra può intervenire prescrivendo la somministrazione di farmaci antimicotici per uso cutaneo.

Naturalmente, è indispensabile essere certi che l'infezione sia sostenuta da funghi, così come è indispensabile attenersi alle indicazioni fornite dal pediatra in merito al tipo di antifungino da utilizzare e alla sua posologia.

Antibiotici

Qualora alla dermatite da pannolino sia associata un'infezione batterica, il pediatra può decidere di prescrivere farmaci antibiotici. Tali farmaci possono essere somministrati sia per via topica locale, sia per via orale.

A tal proposito, è molto importante l'identificazione del microorganismo responsabile dell'infezione. In questo modo, infatti, il medico potrà istituire la terapia antibiotica più adeguata per contrastare il suddetto agente infettivo.

Anche in questo caso, è molto importante attenersi a tutte le indicazioni fornite dal pediatra sia per quel che riguarda il tipo di farmaco da utilizzare e il suo dosaggio, sia per quel che riguarda la durata del trattamento.