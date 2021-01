Farmaci per la Cura della Depressione Post-Parto

La depressione post-partum è un disturbo che - se non tempestivamente individuato e trattato - può condurre a risvolti anche tragici.

Nel trattamento della depressione post-partum sono molto importanti il supporto psicologico e la psicoterapia, cui può affiancarsi una terapia farmacologica a base di farmaci antidepressivi; ricordando, però, che l'assunzione della maggior parte di questi medicinali richiede la sospensione dell'allattamento al seno.

In qualsiasi caso, quando si comincia un trattamento a base di antidepressivi, è indispensabile seguire tutte le istruzioni che saranno fornite dal medico.

Il tipo di antidepressivo da assumere e la sua posologia verranno stabilite su base individuale per ciascuna paziente, poiché la risposta al trattamento può variare notevolmente da un individuo all'altro.

Fra i farmaci che si potrebbero utilizzare ricordiamo, ad esempio, gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI).

NOTA BENE

Le informazioni sopra riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Spetta al medico e allo specialista decidere se è il caso di intraprendere una terapia farmacologica (da associarsi al supporto psicologico o alla psicoterapia) e, in caso positivo, quale farmaco utilizzare, in quale dose e per quanto tempo.

NON si deve ricorrere all'auto-diagnosi o all'auto-prescrizione di medicinali. Pertanto, prima di assumere qualsivoglia prodotto o farmaco contro la depressione post-parto è di fondamentale importanza rivolgersi al medico o allo specialista. Queste figure sanitarie sapranno fornire alla paziente tutte le indicazioni del caso.