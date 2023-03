Farmaci per la Cura della Congiuntivite

La terapia farmacologica della congiuntivite è strettamente correlata alla causa scatenante e dovrà essere prescritta dal medico o dallo specialista solo dopo un'accurata visita ed una conseguente diagnosi.

Benché si tratti di un disturbo facilmente risolvibile nella maggior parte dei casi, la congiuntivite non deve essere sottovalutata e, soprattutto, NON deve essere trattata con il fai da te. Auto-diagnosi e auto-prescrizione di medicinali, infatti, sono pratiche che devono essere sempre evitate . Per tale ragione, in caso di congiuntivite, è necessario rivolgersi al medico prima di intraprendere qualsivoglia tipo di trattamento.

Di seguito saranno riportate le tipologie di medicinali che si possono utilizzare nel trattamento dei differenti tipi di congiuntivite.

Farmaci antibiotici

I farmaci antibiotici - generalmente in forma di collirio o pomate oftalmiche - possono essere utilizzati per il trattamento della congiuntivite batterica.

Fra i principi attivi che si possono trovare all'interno di medicinali per uso oculare di questo tipo, ricordiamo:

Inoltre, esistono colliri e unguenti oftalmici contenenti associazioni di principi attivi antibiotici e farmaci corticosteroidi; realizzati in questo modo per associare all'azione antibiotica una potente azione antinfiammatoria. Fra i principi attivi corticosteroidi che possono essere usati in questo senso, ricordiamo il betametasone e il desametasone.

Farmaci antistaminici, decongestionanti e antiallergici

Nel trattamento della congiuntivite di natura allergica, molto utilizzati sono i colliri a base di principi attivi antistaminici, decongestionanti oculari e antiallergici in generale. Anche in questo caso, si ricorre all'uso di farmaci per uso oftalmico, come i colliri.

I medicinali di questo tipo disponibili in commercio sono molti. Al loro interno, principi attivi ad azione antistaminica, decongestionante o antiallergica possono essere presenti da soli, oppure in associazione fra loro.

Fra i principi attivi appartenenti ai suddetti gruppi che si possono utilizzare nel trattamento della congiuntivite allergica, ricordiamo:

La tonzilamina ;

; La feniramina ;

; L' azelastina ;

; L' olopatadina ;

; Il ketotifene ;

; L' acido spaglumico ;

; Il sodio cromoglicato ;

; La nafazolina ;

; La tetrizolina.

Altri farmaci

Qualora lo ritenessero necessario, il medico o lo specialista possono prescrivere anche altri farmaci oltre a quelli sopra menzionati nel trattamento delle congiuntiviti batteriche e delle congiuntivite allergiche.

Per quanto riguarda il trattamento delle congiuntivite irritative, il medico può valutare una terapia sintomatica per alleviare infiammazione e sintomi manifestati dal paziente.

Per quanto riguarda la congiuntivite di origine virale, non si è soliti ricorrere all'uso di specifici farmaci antivirali; ad ogni modo, saranno il medico o lo specialista a determinare quale terapia meglio si addice a ciascun caso.

NOTA BENE Le informazioni qui riportate sui farmaci per il trattamento della congiuntivite non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente . Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia prodotto o farmaco per il trattamento della congiuntivite. Spetta al medico scegliere gli approcci terapeutici più indicati per il paziente sulla base della gravità dell'infiammazione congiuntivale e della sua causa scatenante, dello stato di salute del malato e della sua risposta alla cura.

