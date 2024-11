Quali farmaci prendere per la colica renale?

In presenza di una colica renale è sempre bene rivolgersi al medico per ottenere indicazioni specifiche su come comportarsi e su come gestire il dolore che ne consegue.

Il trattamento della colica renale mira principalmente a ridurne la sintomatologia e a cercare di favorire l'eliminazione dei calcoli renali che possono averla generata.

Nel controllo del dolore, i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) sono quelli maggiormente impiegati. Se il paziente non è in grado di tollerarne l'assunzione per via orale, possono essere somministrati per via parenterale. Fra i principi attivi maggiormente impiegati in presenza di coliche renali, ricordiamo il ketorolac e il diclofenac.

Per contrastare gli spasmi della muscolatura liscia, in alcuni casi, il medico potrebbe altresì valutare la somministrazione di papaverina cloridrato tramite iniezione.

Il vomito, generalmente, dovrebbe attenuarsi con la scomparsa del dolore, ma se così non fosse, il medico può intervenire prescrivendo la somministrazione di farmaci antiemetici.

Per favorire l'eliminazione di eventuali calcoli, il medico potrebbe consigliare la terapia idropinica, consistente nell'aumento del consumo di acqua. Si precisa, che per quanto questo trattamento non preveda l'assunzione di farmaci, esso va intrapreso solo se è il medico a prescriverlo.

Nel caso in cui dovessero instaurarsi infezioni batteriche, può essere prescritta dal medico una specifica terapia antibiotica. In caso contrario, gli antibiotici non sono utili.