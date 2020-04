La cistite in gravidanza è una patologia infiammatoria che coinvolge la parete vescicale delle gestanti. Si tratta di un disturbo abbastanza comune nella popolazione in dolce attesa in quanto favorita dalle modificazioni fisiche e ormonali che normalmente si verificano durante la gestazione.

Tutti questi fattori favoriscono e facilitano l'attecchimento di germi vaginali o intestinali - in particolare, batteri come E. coli - che risalgono l' uretra favorendo in questo modo la comparsa della cistite in gravidanza. Alla luce di quanto appena detto, pertanto, è possibile affermare che la cistite in gravidanza è generalmente causata da infezioni di natura batterica .

Le informazioni sui farmaci per curare la cistite in gravidanza presenti in questo articolo non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di prendere farmaci per la cura della cistite in gravidanza di qualsiasi tipo.

Benché raramente, la cistite in gravidanza può dare origine a complicazioni in grado di influire negativamente sul feto . In particolare, potrebbero manifestarsi infezioni renali che sono state associate a un lieve incremento delle nascite premature e a problemi di sviluppo nel neonato. Per tale ragione, è di fondamentale importanza trattare prontamente la cistite in gravidanza .

Tuttavia, è bene precisare che, in alcuni casi, le donne in gravidanza possono andare incontro ad infezioni urinarie asintomatiche .

Farmaci per la Cistite in Gravidanza

Cosa prendere per la Cistite in Gravidanza?

Poiché, come abbiamo detto, la cistite in gravidanza è una patologia infiammatoria generalmente causata da infezioni batteriche, il suo trattamento prevede l'uso di farmaci antibiotici, il cui impiego dovrà essere, naturalmente, sicuro sia per la madre che per il feto.

Non appena compaiono i primi sintomi di cistite, le pazienti devono rivolgersi immediatamente al proprio medico, il quale provvederà alla prescrizione di un'adeguata terapia antibiotica (solitamente previa esecuzione di un esame colturale delle urine, effettuato per individuare il tipo di microorganismo responsabile dell'infezione). In aggiunta alla terapia antibiotica, se lo ritiene opportuno, il medico può prescrivere la somministrazione di paracetamolo per dare sollievo da sintomi della cistite come febbre e dolore.

Naturalmente, se il microorganismo responsabile della comparsa della cistite non è di tipo batterico, il medico non prescriverà farmaci antibiotici, bensì farmaci idonei a contrastare e debellare il patogeno responsabile dell'infezione. Questi casi, tuttavia, non verranno presi in considerazione in questo articolo.

Di seguito sono riportati i farmaci maggiormente impiegati nella terapia contro la cistite in gravidanza ed alcuni esempi di medicinali che li contengono. Spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per la paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute della gestante ed alla sua risposta alla cura.

Antibiotico per la Cistite in Gravidanza

Per il trattamento della cistite in gravidanza dovuta ad un'infezione di natura batterica, il medico può prescrivere alla paziente l'impiego di appositi farmaci antibiotici, quali:

Fosfomicina (Monuril®, Berny®, Danifos®): la fosfomicina è un antibiotico di origine naturale ad ampio spettro d'azione che possiede indicazioni terapeutiche specifiche per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie, fra cui le cistiti batteriche acute. Il suo impiego durante la gravidanza può essere effettuato solo se strettamente necessario e solo sotto lo stretto controllo del medico . Pertanto, se prescritta da quest'ultimo o dal ginecologo, la fosfomicina può esser utilizzata anche dalle donne in gravidanza. Il principio attivo è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di granulato per sospensione orale. La dose solitamente impiegata è di 2-3 grammi di principio attivo, da assumersi in un'unica dose giornaliera.

Paracetamolo per la Cistite in Gravidanza

Se lo ritiene opportuno, il medico può altresì decidere di prescrivere la somministrazione di paracetamolo (Tachipirina®, Efferalgan®) per combattere sintomi come dolore e febbre, spesso associati alla cistite in gravidanza.

Il paracetamolo è un principio attivo dotato di attività antipiretica e analgesica, disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a differenti vie di somministrazione. Generalmente, per il trattamento dei sintomi della cistite in gravidanza, il paracetamolo viene somministrato per via orale. La dose abitualmente impiegata è di 500-1.000 mg di principio attivo da assumersi 2-3 volte al dì, con un intervallo di almeno quattro ore fra una somministrazione e l'altra. In qualsiasi caso, sarà il medico a fornire le adeguate indicazioni circa la quantità di paracetamolo che ciascuna paziente dovrà assumere.