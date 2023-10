La chikungunya - o febbre chikungunya - è una patologia infettiva di origine virale , particolarmente diffusa in Africa e in Asia, sono stati segnalati casi anche in Europa e nelle Americhe. A ottobre 2023, un caso è stato segnalato anche in Italia.

Farmaci per la cura della Chikungunya

Purtroppo, al momento, non esistono farmaci antivirali specifici per contrastare il virus Chikungunya, né tantomeno esiste un vaccino. Pertanto, il trattamento della chikungunya è puramente sintomatico e prevede il riposo, l'assunzione di fluidi e la somministrazione di farmaci per il controllo di febbre e dolore.

In questo senso, il medico può decidere di ricorrere all'uso di:

Dal momento che non esistono vaccini per la chikungunya, il metodo preventivo più efficace consiste nel proteggersi dalle punture delle zanzare potenzialmente infette attraverso l'utilizzo di indumenti protettivi, di apposite lozioni repellenti, di zanzariere e di insetticidi da impiegare sia contro le larve, sia contro le zanzare adulte.

Va ricordato, inoltre, che - per impedire l'ulteriore esposizione al vettore e per sfavorire il diffondersi dell'infezione virale - durante i primi giorni della malattia, i pazienti che contraggono il virus chikungunya dovrebbero rimanere in posti chiusi e adottare le precauzioni sopra descritte, in modo da evitare di essere nuovamente punti dalle zanzare.