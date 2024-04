Farmaci che causano Stitichezza

Sebbene l'attenzione dei soggetti affetti da stipsi sia spesso focalizzata sulla scelta di farmaci efficaci per la cura della stitichezza, è altrettanto importante conoscere tutti quei farmaci che possono causare od aggravare la stipsi.

Si parla di stipsi (o stitichezza) iatrogena quando il disturbo consegue a terapie mediche o farmacologiche. Numerosi sono i farmaci di uso comune implicati nell'insorgenza o nel peggioramento della stitichezza, i più importanti dei quali sono raggruppati per categorie ed elencati per principio attivo nella tabella sottostante. Apparentemente paradossale è l'inclusione nella lista di alcuni farmaci utilizzati per combattere la stitichezza, come certe tipologie di lassativi; in effetti, l'abuso di questi medicinali - ad esempio quando vengono assunti a dosi eccessive o per periodi prolungati - tende a ridurne l'efficacia lassativa aggravando la stipsi.