Farmaci per la Cura della Cellulite

Nota ai più come cellulite, la pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica è un disturbo estetico comune a moltissime donne, diffuso al punto da considerarsi quasi un fenomeno fisiologico. La cellulite consiste nell'alterazione del pannicolo adiposo , che si caratterizza da edema , ritenzione idrica ed ipertrofia delle cellule adipose ; nello stadio più avanzato (fase sclerotica), la cellulite degenera in una vera e propria patologia, in cui si formano noduli duri, dolenti e grossi di tessuto adiposo.

Solamente lo stadio sclerotico della cellulite provoca sintomi come dolore e fastidio a livello dell'area interessata; fatta eccezione per questa forma, la cellulite non crea alcun disturbo, se non chiaramente quello estetico: la pelle colpita da cellulite assume l'aspetto della tipica buccia d'arancia, conseguenza dell'accumulo di liquidi nel tessuto adiposo.

Farmaci e Rimedi contro la Cellulite

Prima di ricorrere ai farmaci per trattare la cellulite, è bene distinguere la forma patologica dal disturbo estetico: la cellulite patologica, essendo un problema di salute a tutti gli effetti, va trattato con adeguate terapie e/o interventi chirurgici qualor ail medico lo ritenga opportuno.

Quando la cellulite costituisce "solo" un problema estetico, invece, il trattamento è meno invasivo, anche se non sempre risulta di semplice risoluzione.

In quest'ultimo caso, infatti, più che di farmaci, si dovrebbe parlare di accorgimenti per prevenire o alleggerire il disturbo, quali:

Seguire un'alimentazione corretta e bilanciata, priva di eccessi;

Praticare una regolare attività fisica e contrastare la sedentarietà;

Eliminare vizi non salutari e cattive abitudini (ad esempio, fumo, eccessivo consumo di alcolici, ecc.).

NOTA BENE Le informazioni di seguito riportate sui farmaci e rimedi per il trattamento della cellulite non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglai prodotto (farmaco o rimedio per uso esterno o interno) per contrastare la cellulite.

Farmaci contro la Cellulite

Il trattamento della cellulite, come si evince da quanto scritto, è prettamente comportamentale.

Nonostante ciò, in commercio esistono farmaci da banco ad uso cutaneo che si possono utilizzare in presenza di stati di adiposità localizzata accompagnati da cellulite. Tali farmaci - formulati generalmente come creme od emulsioni da applicare sulla zona interessata dal disturbo - sono indicati solo negli adulti e contengono escina (sostanza avente un'origine vegetale) e levotiroxina in associazione.

Precisiamo, tuttavia, che nonostante si tratti di farmaci OTC - quindi liberamente acquistabili senza obbligo di ricetta - il loro impiego dovrebbe avvenire solo dopo aver consultato il proprio medico .

Rimedi Fitoterapici contro la Cellulite

Anche la fitoterapia potrebbe essere utile contro la cellulite; moltissime droghe possono, infatti, agire sul microcircolo, stimolando la circolazione e favorendo lo "scioglimento" della cellulite.. Fra i rimedi utilizzati in questo senso, ricordiamo:

NOTA: si raccomanda di applicare creme o prodotti anticellulite su cute pulita e priva di lesioni; si raccomanda, inoltre, di evitare la sedentarietà, di praticare un esercizio fisico costante e di seguire un regime alimentare sano e bilanciato. Nessun farmaco, prodotto cosmetico o rimedio naturale, infatti, è in grado, da solo e in assenza di un corretto stile di vita, di contrastre questo disturbo.