Farmaci per la cefalea tensiva

Benché la cefalea tensiva sia ritenuta una delle forme di mal di testa meno dolorose, la qualità della vita dei pazienti che ne soffrono, a lungo andare, può comunque esserne influenzata negativamente; senza contare che alla base di questo disturbo potrebbero esserci cause patologiche più gravi, come, ad esempio, stati ansiosi e depressione.

Pertanto, il primo passo da compiere per la cura della cefalea tensiva è quello di individuarne la causa scatenante, in modo da poter istituire un'adeguata terapia mirata al suo trattamento.

Oltre a questo, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci per il trattamento del dolore cranico che caratterizza questa forma di cefalea.

Quale farmaco per cefalea muscolo tensiva?

Premesso che sarà il medico a stabilire quale farmaco è meglio impiegare per ciascun paziente, di seguito illustreremo brevemente quelli più frequentemente utilizzati.

Paracetamolo

Il paracetamolo è un principio attivo largamente utilizzato nel trattamento di molti tipi di mal di testa che può essere impiegato con successo anche nel trattamento della cefalea tensiva. SI tratta infatti di un famoso antipiretico, dotato inoltre di attività antidolorifiche utili anche nel trattamento del dolore alla testa.

Il paracetamolo appartiene alla classe degli analgesici-antipiretici e, quando impiegato per alleviare il dolore della cefalea tensiva, solitamente viene somministrato per via orale. È disponibile sia in compresse, che devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, sia in formulazioni farmaceutiche orodispersibili, da assumere per via sublinguale.

FANS

Anche i FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) - analogamente al paracetamolo - sono principi attivi ampiamente sfruttati per contrastare il dolore scatenato da molteplici forme di mal di testa, fra cui ritroviamo anche la cefalea tensiva.

Grazie al loro meccanismo d'azione, questi farmaci sono in grado di esercitare un'azione sia di tipo analgesico, sia di tipo antinfiammatorio.

Fra i numerosi principi attivi appartenenti a questa classe di farmaci che possono essere utilizzati nel trattamento della cefalea tensiva, ricordiamo:

Amitriptilina

L'amitriptilina è un principio attivo appartenente alla classe dei farmaci antidepressivi triciclici che - oltre ad essere utilizzato per la cura della depressione - si è rivelato particolarmente utile anche nel trattamento preventivo di emicranie e cefalee croniche; pertanto, può essere impiegato con successo nella profilassi della cefalea tensiva ricorrente.

L'amitriptilina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse o gocce orali. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, l'esatta posologia di medicinale che ciascun paziente dovrà assumere. Pertanto, è fondamentale attenersi alle indicazioni da esso fornite.

Altri trattamenti

In associazione alla terapia farmacologica, il medico può consigliare al paziente di sottoporsi anche ad eventuali terapie complementari, quali la massoterapia, il biofeedback ed eventualmente terapie comportamentali.

Infine, anche le tecniche di rilassamento possono rivelarsi utili nel contribuire a tenere sotto controllo le manifestazioni dolorose della cefalea tensiva.