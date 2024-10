Il trattamento chirurgico si rivela cruciale nell'approccio terapeutico al cancro del colon: la chirurgia dipende, come sempre, dalla gravità della condizione (stadio del cancro).

Terapia chirurgica per il cancro al colon:

In seguito al trattamento chirurgico o prima, il paziente può essere sottoposto a terapia farmacologica e più precisamente, a chemioterapia antitumorale.

La chemioterapia può essere associata anche a radioterapia o essere effettuata nell'ambito di un trattamento sintomatico-palliativo.

Fra i farmaci antitumorali che si possono utilizzare nel trattamento del cancro al colon, ritroviamo:

I suddetti farmaci possono essere somministrati anche in associazione (ad esempio fluoruracile e irinotecan o fluorouracile e oxaliplatino).

Nel trattamento del cancro del colon è altrettanto possibile ricorrere all'uso di anticorpi monoclonali, quali:

Generalmente, simili farmaci trovano impiego per il trattamento di forme tumorali in fase avanzata e metastatica.

NOTA BENE

Le informazioni sui farmaci per la cura del tumore al colon non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsiasi farmaco o prodotto per il tumore del colon.

Quanto riportato in merito ai farmaci maggiormente impiegati nella terapia contro il cancro al colon ha un fine puramente informativo. Naturalmente, spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato e alla sua risposta alla cura.