Come per la stragrande maggioranza dei tumori, anche per quello alla prostata non è ancora stata individuata una causa univoca e precisa. Ad ogni modo, si sono osservati alcuni fattori di rischio per la comparsa della neoplasia: età avanzata (>55 anni), predisposizione genetica, etnia caucasica , dieta squilibrata (intesa come regime alimentare), ricca di grassi saturi e carente di frutta e verdura .

Farmaci per la cura del cancro alla prostata

Le opzioni terapeutiche volte al trattamento del tumore alla prostata dipendono dal grado di evoluzione del cancro e dalla localizzazione delle cellule malate: certo è, per esempio, che la terapia mirata per il cancro circoscritto alla prostata è diversa da quella impiegata per curare il cancro alla prostata nello stadio avanzato (metastasi).

In linea di massima, le opzioni terapeutiche possibili sono:

Farmaci chemioterapici nel trattamento del cancro alla prostata

Tra i farmaci impiegati in terapia contro il cancro alla prostata, quelli di tipo ormonale rivestono sicuramente un ruolo di primo piano:

Docetaxel , in genere, associato al prednisone.

, in genere, associato al prednisone. Buserelin acetato : è un analogo dell'ormone di rilascio delle gonadotropine con indicazioni per il trattamento del carcinoma della prostata in cui è indicata la soppressione della produzione di testosterone.

: è un analogo dell'ormone di rilascio delle gonadotropine con indicazioni per il trattamento del carcinoma della prostata in cui è indicata la soppressione della produzione di testosterone. Goserelin acetato : si tratta di un altro analogo dell'ormone liberatore delle gonadotropine.

: si tratta di un altro analogo dell'ormone liberatore delle gonadotropine. Leuprorelina : il farmaco (antineoplastico e immunomodulatore, appartenente al sottogruppo terapeutico degli ormoni) viene utilizzato in terapia per la cura di alcuni tumori come quello al seno e alla prostata.

: il farmaco (antineoplastico e immunomodulatore, appartenente al sottogruppo terapeutico degli ormoni) viene utilizzato in terapia per la cura di alcuni tumori come quello al seno e alla prostata. Triptorelina : indicato per il trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi.

: indicato per il trattamento del carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi. Bicalutamide : principio attivo indicato nel trattamento del carcinoma della prostata in fase avanzata in associazione ad analoghi dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante o con castrazione chirurgica.

: principio attivo indicato nel trattamento del carcinoma della prostata in fase avanzata in associazione ad analoghi dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante o con castrazione chirurgica. Ciclofosfamide: è un agente alchilante chemioterapico ad azione citostatica impiegato in terapia anche per il trattamento del cancro alla prostata.